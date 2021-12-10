網傳中研院染疫女「遵守SOP」遭職場霸凌　陳時中：調查清楚後報告

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／綜合報導

中研院女染疫，目前感染源不明，就有網友今日在PTT八卦版爆卦，暗指中研院女疑似因遵守SOP遭職場霸凌，對此，指揮官陳時中表示，調查清楚再報告。

PTT八卦版今早一則貼文以「南港大廟的奇聞軼事」為標題，網友稱自己發暈做了一個夢，內容提及「夢見以前實驗室最認真的學妹，想說他怎麼去南港大廟裡掃地了，於是就跟上前去看看學妹過的如何，不看不知道一看嚇一跳，認真的學妹因為不願意做不合規定和SOP的事情，被廟公帶頭霸凌 ，我正要英雄救美的時候，突然畫面一個閃回，看到學妹向廟裡的委員會申訴但是被冷處理，一直拖到她離職以後才召開。原以為是正義得到伸張的快樂結局，沒想到委員會開成了霸凌會， 大家非但沒有檢討廟公職權霸凌的事情，反而一個勁的指責學妹太年輕不會做人，沒討廟公歡心，是你的錯之類的，聽的我血壓飆高想進去揍人...」

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除了PTT爆卦之外，今日疫情記者會上，還有媒體問及有傳出中研院染疫女被老鼠咬的時候，因為負責人不在，所以直接跟生安中心通報，被說是「越級通報」，如此是否代表中研院早就知情也造成該女遭受職場霸凌。

針對中研院染疫女疑似遭職場霸凌一事，指揮官陳時中於今日下午記者會回應，這分為兩個部分，一個會請中研院生安會調查事故以及內部發展，當然還有外部調查，之後會再跟大家報告。至於職場工作關係仍靜待調查，現在太多臆測會傷害當事人。