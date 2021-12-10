　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網傳中研院染疫女「遵守SOP」遭職場霸凌　陳時中：調查清楚後報告

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者周姈姈／綜合報導

中研院女染疫，目前感染源不明，就有網友今日在PTT八卦版爆卦，暗指中研院女疑似因遵守SOP遭職場霸凌，對此，指揮官陳時中表示，調查清楚再報告。

PTT八卦版今早一則貼文以「南港大廟的奇聞軼事」為標題，網友稱自己發暈做了一個夢，內容提及「夢見以前實驗室最認真的學妹，想說他怎麼去南港大廟裡掃地了，於是就跟上前去看看學妹過的如何，不看不知道一看嚇一跳，認真的學妹因為不願意做不合規定和SOP的事情，被廟公帶頭霸凌 ，我正要英雄救美的時候，突然畫面一個閃回，看到學妹向廟裡的委員會申訴但是被冷處理，一直拖到她離職以後才召開。原以為是正義得到伸張的快樂結局，沒想到委員會開成了霸凌會， 大家非但沒有檢討廟公職權霸凌的事情，反而一個勁的指責學妹太年輕不會做人，沒討廟公歡心，是你的錯之類的，聽的我血壓飆高想進去揍人...」

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了PTT爆卦之外，今日疫情記者會上，還有媒體問及有傳出中研院染疫女被老鼠咬的時候，因為負責人不在，所以直接跟生安中心通報，被說是「越級通報」，如此是否代表中研院早就知情也造成該女遭受職場霸凌。

針對中研院染疫女疑似遭職場霸凌一事，指揮官陳時中於今日下午記者會回應，這分為兩個部分，一個會請中研院生安會調查事故以及內部發展，當然還有外部調查，之後會再跟大家報告。至於職場工作關係仍靜待調查，現在太多臆測會傷害當事人。

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
許瑋甯「公開談婚變」邱澤就在旁邊！　護愛6個月《當男人》作掩
驚見「南非返台確診」！　羅一鈞：驗出Omicron也不意外
邱澤閃婚「邱鋒澤私訊被灌爆」！　傻眼：我早就結婚了
PTT傳中研院染疫女「遵守SOP」遭職場霸凌　陳時中回應了
快訊／Delta+再增1例！　30多歲男義大利入境「無症狀確
春節檢疫訂房關閉！　中研院女接觸者90人入住檢疫所
張洪量愛妻肝硬化命危！　「好怕失去她」高雄長庚換肝救回
快訊／2人有症狀送採檢　結果出爐
中研院染疫女「男友陰性」很奇怪？陳時中強調：是目前
丘昌榮接富邦教頭　兄弟火速回應了
快訊／匡列擴大為110人！　初步採檢結果出爐
第三劑全面開放！　接種2劑滿5個月可打莫德納

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

昨增4人接種疫苗後死亡　3人打BNT、1人打AZ

曾到染疫實驗大樓換濾網！廠商爆料「沒被匡列」⋯陳時中回應了

南非移入個案「有醫療機構活動史」　羅一鈞：驗出Omicron也不意外

3天內陰性報告「日曆日」計算　陳時中：12／16開始實施

火鍋放冰塊「口感更好」？實測結果讓他驚呼...釣出內行人解答

網傳中研院染疫女「遵守SOP」遭職場霸凌　陳時中：調查清楚後報告

快訊／Delta+再增1例！　30多歲男義大利入境「無症狀確診」

快訊／零確診破功！中研院下午4時30分首次對外說明

中研院女接觸者90人入住檢疫所　王必勝：暫停春節檢疫專案訂房

新冠動物傳人「可能性一直存在」！羅一鈞：3國曾有水貂傳人

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

昨增4人接種疫苗後死亡　3人打BNT、1人打AZ

曾到染疫實驗大樓換濾網！廠商爆料「沒被匡列」⋯陳時中回應了

南非移入個案「有醫療機構活動史」　羅一鈞：驗出Omicron也不意外

3天內陰性報告「日曆日」計算　陳時中：12／16開始實施

火鍋放冰塊「口感更好」？實測結果讓他驚呼...釣出內行人解答

網傳中研院染疫女「遵守SOP」遭職場霸凌　陳時中：調查清楚後報告

快訊／Delta+再增1例！　30多歲男義大利入境「無症狀確診」

快訊／零確診破功！中研院下午4時30分首次對外說明

中研院女接觸者90人入住檢疫所　王必勝：暫停春節檢疫專案訂房

新冠動物傳人「可能性一直存在」！羅一鈞：3國曾有水貂傳人

限量500份！北市消防局2022月曆跳脫陽剛　走「純真童心」可愛風

快訊／中研院女確診！汐止足跡多到爆　今晚民歌演唱會急取消

高中鋁聯／高苑陳靖澤先發封鎖穀保　連兩年與平鎮爭冠

火炎山修剪樹枝！　清海無上師信徒遭「堆高機重壓頭頸」慘死

昨增4人接種疫苗後死亡　3人打BNT、1人打AZ

世錦賽江宗翰抓舉、總和雙破全國紀錄　B組排名第1

貴賓狗熱情跟大狗打招呼遭「壓頭已讀」　飼主笑：求心裡陰影面積

看河馬被瘋狂攻擊！姐妹下體遭啃食「肚破腸流」　飼主：牠們很乖

共融公園屢次獲肯定　盧秀燕：努力打造宜居台中

高中鋁聯／許庭綸開轟　平鎮11日挑戰鋁棒三連霸

比大怒神還快！3歲女童32F墜落撿回一命　物理老師：時速破160km

生活熱門新聞

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

中研院女染疫「當然不是老鼠咬」　醫籲2點很重要

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

實驗室女8天跑4餐廳！網喊內行：也太懂吃

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

鮮肉晨跑被阿姨搭訕　劇情神展開

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

「告白影片挖出!」許瑋甯羞喊：害我這麼喜歡你

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

哪對CP「拍戲拍到結婚」最震撼？　鄉民全點他：世界公敵

更多熱門

相關新聞

中研院區大清消靜置三天　黃珊珊：周一派員進駐接種疫苗

中研院區大清消靜置三天　黃珊珊：周一派員進駐接種疫苗

中研院位在南港的P3實驗室爆出染疫事件，1位女性研究人員於實驗過程中不慎染疫。北市府已立刻匡列相關接觸者，中研院今（10）日停班一天，讓所有員工在家進行居家檢測，副市長黃珊珊下午親赴現場視察，結束後受訪表示中研院區將進行清消靜置3天，周一將派人協助尚未接種的員工施打疫苗。

中研院下午4時30分首次對外說明

中研院下午4時30分首次對外說明

快訊／中研院爆確診！2人有症狀送採檢　黃珊珊曝：都是陰性

快訊／中研院爆確診！2人有症狀送採檢　黃珊珊曝：都是陰性

LIVE／中研院停班一天自我健康檢測　黃珊珊親赴現場視察

LIVE／中研院停班一天自我健康檢測　黃珊珊親赴現場視察

雙北匡列上百人　陳時中最新說明

雙北匡列上百人　陳時中最新說明

關鍵字：

中研院本土疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

邱澤、許瑋甯3天前登記「證婚人是超大咖女神」

快訊／閨蜜許瑋甯閃嫁前男友邱澤澤　楊丞琳說話了

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

許瑋甯嫁邱澤「舊愛阮經天發聲了」！

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面