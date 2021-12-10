LIVE／中研院女確診「雙北匡列上百人」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。中研院爆發實驗室女染疫，初判感染Delta變異株，指揮中心昨日公布匡列85人送集中檢疫所並漏夜採檢，但持續調查，不排除有更多人被匡列。而根據雙北上午說明，總共匡列了142人，相關檢驗結果預計記者會說明。

指揮中心昨日公布，國內新增1例本土確定病例(案16816)，為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診，初步研判感染Delta變異株。

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▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，該案已經經過兩次PCR採檢，第一次Ct值15、第二次Ct值23，屬於病毒量高的狀態，而目前主要症狀咳嗽已有改看、嗅味覺異常持續，大致狀況還不錯，沒有其它特殊問題。

陳時中說，國內已超過30天社區零確診，且該案近期無出入境紀錄，雖需進一步調查，但初步相關接觸者無疑似可能者，研判社區與國外感染可能性相對低，反而是工作場域具有風險，目前研判為本土病例。

因應該個案，指揮中心初步匡列85名接觸者，昨晚送集中檢疫所採檢，其中一名密切接觸者為男友，初步檢測陰性，也需隔離，其餘接觸者持續匡列中。由於個案住新北市汐止區，新北市上午表示已匡列44人，而北市則匡列98人，另傳出2人有症狀已緊急送醫採檢，相關檢驗結果預計指揮中心將進一步說明。