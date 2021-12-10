快訊／零確診破功！中研院下午4時30分首次對外說明

▲中研院預計下午說明P3實驗室確診疫情。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室昨（9日）驚爆一名已離職職員確診，讓台灣維持0本土確診35天破功，事發至今，中研院都相當低調，僅昨晚透過文字稿說明四大措施，在外界壓力下，中研院稍早宣布，將在今（10日）下午4時30分正式對外說明。

昨天《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，中央流行疫情指揮中心昨晚正式宣布國內新增一本土病例，初判感染Delta病毒，因為無出國史，在社區內與出國感染可能性低，懷疑為工作中接觸病原感染，指揮中心並且公布雙北足跡。

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不過，事件爆發後，中研院先低調回應「一切以指揮中心說法為主」，間隔數小時後，才緊急宣布四大應變措施，包括所有室內公共活動場所暫停開放，事發的基因體研究中心全棟員工居家辦公，基因體中心今天也未對外開放，而北市衛生局今天也派出兩輛行動篩檢巴士到場幫中研院員工及附近里民篩檢。

▲▼北市衛生局今派出兩輛行動篩檢巴士到場，協助中研院員工及附近里民快篩。（圖／記者許靖騏攝）

儘管今早媒體蜂擁而至，拍攝爆發染疫的基因體中心外觀，但中研院今天上午仍未出面說明，在媒體不斷追後，稍早決定，在下午4時30分在中研院學術活動中心第一會議室說明這次事件。