稱尼國總統對我情誼建立在「金援」　卓冠廷：我方捐助的球場比台灣好

▲尼加拉瓜「Dennis Martínez」棒球場。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

尼加拉瓜9日宣布與中華民國斷交，隨即與中華人民共和國復交，我國僅剩14個邦交國。對此，民進黨新北市議員參選人卓冠廷表示，尼加拉瓜與我國的友誼，在尼國總統奧蒂嘉執政之下，都是建立在金援上，台灣要走出去，終究必須仰賴民主自由的價值。另對於我方資助3000萬美金（約9億新台幣）協助尼國蓋棒球場一事，卓冠廷則說，想起來很諷刺，我們捐助給邦交國蓋的球場比台灣自己的球場都還要好。

尼加拉瓜當地時間9日宣布與中華民國斷交，聲明中提到世界只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。而這個時間點，恰巧我國將首度以台灣之名受邀參與美國總統拜登主辦的民主領袖峰會。

對此，卓冠廷10日在臉書表示，中國一如既往，在台灣外交突破之際，就想用下馬威的方式，展現自己的霸道，選擇「正統中國」的尼加拉瓜，此次是第二次與我方斷交，「慢走不送」。

卓冠廷說，現任尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Jose Daniel Ortega Saavedra）早在1979年任總統時，就曾和中華民國斷交，多年來都非穩定的邦交關係，尼國與台灣的友誼，在奧蒂嘉執政之下都是建立在金援上。卓冠廷指出，「最為著名的，就是具有美國職棒大聯盟規格的『Dennis Martínez球場』，奧蒂嘉在2010年邀請台灣專家勘查棒球場，幫新的棒球場設計藍圖，台灣在馬英九總統執政期間，捐贈3000萬美元，協助尼加拉瓜建立棒球場。」

卓冠廷繼續說，2014年，尼加拉瓜把這3000萬美元挪去救災，「Dennis Martínez球場」直到2017年才落成。「想起來很諷刺，我們捐助給邦交國蓋的球場比我們台灣自己的球場都還要好。」

卓冠廷喊話，因此，台灣要走出去，終究必須仰賴民主自由的價值，在世界上累積可以互利互惠的友誼。近年，歐洲國家如立陶宛已經向我們伸出友誼的手，我們不能瞻前顧後，要認真以「台灣」之名走出去，停止沈溺於過往「中華民國是正統中國」的幻想中。台灣加油。

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