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菜市場掃街催公投票　林飛帆：捍衛得來不易外交成果

▲▼ 林飛帆、吳怡農合體掃菜市場宣講公投　關心下一代的媽媽代表們站出來。（圖／民進黨提供）

▲林飛帆和吳怡農今天上午合體掃街宣傳「四個不同意」。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數8天，民進黨副秘書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農10日上午前進菜市場掃街，民眾和攤商反應熱烈，有買菜民眾喊「四個不同意，台灣更有力」，攤商也高舉大拇指，爭相合影。此外，針對友邦尼加拉瓜宣布與我國斷交，林飛帆直言，這反應台灣國際生存空間受到中國打壓，也盼透過公投捍衛得來不易的外交成果。

民進黨啟動「台灣隊站出來，遍地開花總動員」衝刺行動計畫，串連全台22縣市黨公職一同前進菜市場，共舉辦123場菜市場掃街，把握最後幾天的時間，積極走向台灣各角落，爭取更多鄉親投下「四個不同意」。

此外，針對尼加拉瓜今宣布與我國斷交，林飛帆表示，這是相當遺憾的事情，這也反映了台灣在國際社會的生存空間還是持續受到中國很嚴峻的打壓，台灣處在一個艱難的環境，但外交人員很辛苦，也很努力在前線為台灣做好跟世界各國打好關係的工作。

林飛帆也說，這次公民投票，也跟台灣在國際社會中，能不能爭取更多朋友的支持有很直接的關係，所以希望大家可以一起站出來投票，用選票來捍衛過去一段時間得來不易的外交成果、經貿成果、能源轉型成果、民主深化的成果。

吳怡農則說，又一次看到，因為中國政府的打壓跟施壓，尼國與我國斷交是一個提醒，台灣的國際處境仍然是非常辛苦，這也是為什麼民進黨政府在顧好人民的健康跟安全的前提之下，必須選擇主動地參與更多國際事務，把握機會去參與更多國際貿易，這也是這次公投的意義，「我們不可以自我孤立。」

▲▼ 林飛帆、吳怡農合體掃菜市場宣講公投　關心下一代的媽媽代表們站出來。（圖／民進黨提供）

▲▼ 林飛帆、吳怡農合體掃菜市場宣講公投　關心下一代的媽媽代表們站出來。（圖／民進黨提供）

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