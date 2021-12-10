尼加拉瓜與我國斷交！　王定宇質疑中國介入：台灣是不會被擊垮的

記者呂晏慈、蘇晏男／台北報導

尼加拉瓜9日宣布與我國斷交，我國僅剩14個邦交國，而外交部10日一早發布聲明表達痛心與遺憾。對此，民進黨立委王定宇表示，如果尼國是因為中國介入而結束緣分，令人遺憾；對於中國無所不用其極打壓台灣，台灣是不會被擊垮的。

▲總統蔡英文幾年前與尼加拉瓜總統奧德嘉會晤。（圖／總統府提供）

透過外媒獲知尼加拉瓜與我國斷交後，王定宇10日一早在臉書表示，「台灣長期以來一直都是尼加拉瓜和其人民的好朋友，也一直盡力的協助尼國人民，如今因為中國的介入，與尼國政府的緣分結束，令人遺憾，對於中國無所不用其極地打壓台灣，只是將彼此的關係越推越遠而已，台灣是不會被擊垮的！」

至於尼加拉瓜為何與我國斷交，據指出，尼加拉瓜於今年11月7日舉行總統大選，由奧德嘉總統及穆麗優副總統勝選連任。由於在選舉過程中，奧德嘉政府持續對反對派總統初選可能候選人等異議人士進行逮捕等全面性打壓作為，遭到國際民主社會的普遍譴責與制裁，迄今包括美、英、歐盟及美洲國家組織（OAS）等40餘國及國際組織均拒絶承認尼國選舉結果。

此外，台灣身為民主陣營的一員，曾呼籲尼方應遵循民主機制處理與不同政黨或意見人士的爭端，以符合其國家人民的利益。

據指出，第三個原因是，由於國際制裁使尼國經濟壓力更大，但奧德嘉政府對此採取更強烈的抗議與反擊，除主動宣布退出美洲國家組織之外，更與包括中國等威權集團靠攏，日前接二連三指派高階首長出席與中國有關的視訊會議，並與中方接觸表達願意接受「一中原則」的協商，並派財長訪問俄國簽署協議進行核能方面的合作。