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「尼加拉瓜，慢走不送」　劉仕傑分析：中共對民主陣營的反擊

▲▼劉仕傑。（圖／記者李毓康攝）

▲劉仕傑。（圖／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

尼加拉瓜昨（9日）宣布與我國斷交，使我國僅剩14個邦交國，引起各界熱議。前外交官劉仕傑10日表示，尼加拉瓜選在民主峰會的同一天出手，代表這是中共對民主陣營的戰狼式外交反擊。對此他評價「尼加拉瓜，慢走不送」。

劉仕傑透過臉書表示，「尼加拉瓜，慢走不送」、「選在拜登民主峰會同一天出手，這是中共對全球民主陣營的戰狼式外交反擊」，老美對尼加拉瓜奧蒂嘉不滿已久，拜登上月才說尼國總統大選是啞劇，最近也制裁奧蒂嘉身邊官員「目前美國國務院尚未評論此事」。

劉仕傑認為，值得注意的是，這是美國國會通過《台北法》後，第一個斷交的台灣邦交國。美國的回應強度，值得觀察。「老話一句，駐外同仁辛苦了。台灣，加油」。

《路透社》的報導指出，「尼加拉瓜與台灣斷交可視為針對美國的打擊」，實際上從數個月前開始，華府與奧蒂嘉關係便已開始惡化，尤其是在美國國務院指控奧蒂嘉的國家安全顧問於海關詐欺，以此為奧蒂嘉政府的成員謀利後。

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