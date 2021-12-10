20多歲實驗室女染Delta「男友驗出陰性」　10天跨雙北6商場4餐廳

記者柯沛辰／綜合報導

本土+0破功！南港P3實驗室的女研究員（案16816）被試驗鼠咬到，感染Delta變異株。中央流行疫情指揮中心9日緊急召開記者會，證實20多歲女研究員第一次PCR採檢陽性，Ct值僅15，打過2劑莫德納疫苗，目前已經匡列85人疫調隔離，漏夜採檢。其中，親密接觸者男友採檢陰性，仍須隔離。

陳時中公布研究員足跡，遍及雙北，大多集中在南港、汐止一帶商場，包括遠雄廣場、汐止家樂福、7-11汐止新工建門市、康是美汐止北峰門市等地，台北市則是南港Global mall環球​購物中心（含Citylink）、京站時尚廣場、古亭站5號出口屈臣氏。

餐廳部分，有遠雄廣場陶板屋、孫東寶汐止南昌店、大三元酒樓、台北月見ル君想フ。大眾運輸方面，個案曾搭乘台北捷運，從南港站到台北車站、東門站、古亭站。目前北捷已經加強清消頻率，上述接獲通知的業者也紛紛閉店消毒。

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▼南港Global Mall接獲通知，晚間閉店進行全館清消，地下一樓美食街10日也將暫停營業一天。（圖／記者袁茵攝）

指揮中心晚間指出，個案11月26日開始輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，但直到12月8日嗅覺、味覺異常才主動就醫，驗出PCR陽性，Ct值15。稍早經第二次複驗也陽性，Ct值23，數值都算低（病毒量高），因此緊急匡列第一圈接觸者，其實驗室也暫停使用，整棟樓層的人員須居家隔離，10日停止上班一天。

指揮中心表示，目前仍不清楚是否為突破性感染，需再進一步調查，但個案的親密接觸者男友目前採檢為陰性，也需隔離。

至於個案身為研究員警覺性是否不足、是否落實監測身體狀況，又為何在12月初離職等疑問。陳時中表示，已經請中央研究院10天內提初檢討報告，呼籲民眾若與確診者足跡重疊，或出現身體不適等問題，可尋求衛生單位、醫院快篩等。

▼南港P3實驗室女研究員活動史；點圖可放大。（圖／中央流行疫情指揮中心）

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