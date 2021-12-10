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中研院染疫大樓今封館　郵務人員送件坦言「會擔心」

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

▲發生染疫的中研院基因體研究中心今天封館暫停上班。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室昨（9日）驚爆一人染疫，中研院昨晚緊急宣布四項措施，包括所有室內公共活動場所暫停開放，事發的基因體研究中心全棟員工居家辦公，《東森新媒體ETtoday》今（10日）早到基因體大樓，都無人進出，大樓外張貼通告指，因應指揮中心要求，今天停止上班一天，一名郵務人員要送件被拒絕，坦言「會擔心，但還是得送」。

中央流行疫情指揮中心昨晚宣布國內新增一本土病例，終結台灣超過一個月本土「＋0」紀錄，染疫者為中研院P3實驗室人員，初判感染Delta病毒，因為無出國史，在社區內與出國感染可能性低，懷疑為工作中接觸病原感染，並且公布雙北足跡。▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

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▲發生染疫的中研院基因體研究中心今天封館暫停上班。（圖／記者許敏溶攝）

事發之後，中研院昨天緊急公布大四因應措施，包括依規定組成應變小組，昨晚起針對基因體研究中心大樓全面清潔消毒，除配合檢疫對象外，全棟同仁居家辦公，而今早該棟大樓已經沒有人員進出，只看到大樓外張貼著公告，「因應指揮中心要求，本中心同仁12月10日停止上班一天。」

中研院昨晚也表示，已依規定組成應變小組，中研院會立即檢視P3實驗室生物安全的管理、執行及操作狀況，在10日內完成調查報告，而今天起中研院所有事內公共場所暫停開放，所有對外實體會議、活動也停止，或改為線上舉行，中研院內內部會議以10人以下為原則，同仁如有需要，向單位主管報備後均可以居家辦公。

《東森新媒體ETtoday》觀察發現，即使發生感染，院方昨晚也公告，如有需要，向單位主管報備後可選擇居家辦公，但今早仍有不少人進入中研院，記者詢問其看法，大多數都搖手不願回應，少數人員透露，雖然有點擔心，但工作還是不能中斷，只能小心面對。

▲▼中研院基因體研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

▲一名郵務人員送包裹後被拒絕，坦言送郵件到此仍會擔心。（圖／記者許敏溶攝）

而中華郵政一名郵務人員，今早也要送件到基因體中心，但到了門口，就被大樓警衛拒收，只能轉送其他大樓，該郵務人員也坦言，知道中研院有人染確診，會擔心，但還是得送郵件，隨後開車離去。

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