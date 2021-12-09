嘆台灣充滿對立、衝突　侯友宜：把公投搞得像選舉，不累嗎？

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／新北報導

1218公投將至，國民黨總動員大力宣傳「四個同意」，新北市長侯友宜仍遲未表態，引發黨內反彈。侯友宜9日接受廣播節目專訪時直言，公投本來就是專業、理性、科學的事，如今卻看到公投搞得像選舉，充滿對立、衝突，反問「大家都不累嗎？我相信人民都煩了、都累了！」

對於外界質疑為何不對四大公投表態，侯友宜說，人民要的只是靜好的歲月，看到台灣這麼多年來的對立、衝突，撕裂很多台灣人情感，他出來選舉的初衷，為的是想為國家做事，愛中華民國 、愛台灣這塊土地，不想對立衝突，想好好團結台灣，不然人生不會到了61歲才出來選舉。

侯友宜感嘆，今天一個公投案，本來就是專業、理性、科學，大家可以好好論辯，讓民眾冷靜思考，尊重民意選擇，「怎麼現在公投搞得像選舉？對立、衝突，大家都不累嗎？我相信人民都煩了、都累了！」

侯友宜表示，人民要的是思維清楚的說明，尊重人民的決定，此外，這些議題中有很多是權責問題，其中兩個案子涉及能源政策，一個天然氣、一個核電，「有權力的人是有責任的」，中央面對這些議題態度是什麼？要很清楚去論述，絕不是製造度對立衝突。

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