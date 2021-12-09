侯友宜「用行動表示支持公投」：黨派、個人絕不會超過國家

▲新北市長侯友宜12/9視察轄下板橋國小，針對學校營養午餐所採用的豬肉作萊劑檢測，並要求校方一定要落實檢測工作，不能讓萊豬進入校園。（圖／記者湯興漢攝）



記者楊蕓／新北報導

1218公投將至，國民黨總動員大力宣傳「四個同意」，新北市長侯友宜仍遲未表態，國民黨今（9）日晚上將在新莊舉辦公投造勢晚會，侯友宜則安排市政行程，將赴淡水海關碼頭視察光映淡水系列活動。被問到何時會盡到「黨員」義務，侯友宜重申，他會把自己的角色扮演好，站在國家長遠發展上支持所有人民關心的議題，「我會用我自己的行動來表示支持跟關心。」

侯友宜表示，相關議題從他的行動中就可以表示對人民健康的關心，他也會對相關議題表示自己的態度跟想法，大家努力好好做事，讓民眾瞭解、知道我們所考慮的都是以國家長遠發展、人民福祉為最大目標。

侯友宜表示，他在公職服務了41年，凡事最堅定的價值就是以國家人民利益為最大優先，至於黨跟派，尤其是個人，絕對不會超過國家。因此，只要考慮到國家人民的需要，侯友宜一定全力以赴，黨跟派則擺在其次。

侯友宜強調，他一定用最謙虛、卑微的態度，以國家人民為最大優先，全力以赴、好好做事，這也是他40幾年來不變的價值。

對於國民黨議員徐巧芯說如果她當主席，明年就不提名侯友宜。侯友宜則說，黨有黨的角色、市長有市長的角色，凡事要念茲在茲，一切以國家、人民優先為最大的考量，至於黨派、尤其個人才是最卑微的。