蔡英文下令公投總動員　陳其邁一早路口宣傳：民眾要冷靜思考

▲蔡英文下令總動員衝刺，陳其邁一早站路口宣傳：民眾要冷靜思考。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

年底4大公投倒數10天，民進黨主席蔡英文總統下達總動員令，高雄市長陳其邁今（9）日清晨偕立委趙天麟、許智傑、管碧玲及議會黨團總召鄭光峰等人在中山、五甲路口向過往的人車宣傳，籲民眾12月18日投下「四個不同意」守護台灣。

公投進入倒數，陳其邁今天上午7時30分帶領黨公職人員，包括立委趙天麟、許智傑、管碧玲，還有市議員鄭光峰、林智鴻、黃文益、簡煥宗及邱俊憲、陳致中、陳慧文、鄭孟洳、鴻瑞鴻、李雅慧、張漢忠、林宛蓉及無黨籍市議員黃捷等人於前鎮區媽祖港橋旁一字排開向過往的民眾、人車揮手致意，強力宣傳公投「四個不同意」的重要，呼籲民眾用關鍵的公投票支持台灣接軌國際。

▲陳其邁一早與黨公職人員站路口宣傳：民眾要冷靜思考。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指出，四個公投案攸關台灣要重返國際組織、擴大國際貿易、南電不北送及鞏固守護民主等，呼籲民眾理性、冷靜思考，用四個不同意支持台灣參與國際經貿組織。

市黨部主委、立委趙天麟呼籲民眾用民主嘉年華的精神出來投票，四個不同意讓台灣有乾淨的能源、穩定安全的政治環境和世界交朋友、台灣可以繼續向前進。

管碧玲說，公投關乎南電不北送、能源轉型、台灣參與國際社會、守護民主，民眾要堅定投下四個不同意。許智傑指出，民進黨執政持續擴大福利政策、照顧老人家與年輕人，呼籲民眾相信民進黨，四個不同意讓台灣接軌國際。

▲民進黨呼籲要投下4個不同意。（圖／記者賴文萱翻攝）

公投路口宣傳果然吸引不少用路人的目光，有駕駛趁停等號誌的片刻開啟窗戶為陳其邁等人加油打氣，也有人豎起大拇指做回應。早上的中山路因為公投宣傳更顯忙碌熱鬧。

民進黨高雄市黨部還規劃12月10日上午7時由主委趙天麟偕市議員、小英志工團於菜市場掃街宣傳公投，地點於前金區仁德早市（五福路、仁德街口）。