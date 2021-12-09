胡鎮埔稱「共軍奪太平島我們打永興島」　邱國正：國軍不打口水戰

▲前陸軍司令胡鎮埔5日接受前總統陳水扁專訪。（圖／取自微微笑廣播網直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

前陸軍司令胡鎮埔日前指出，太平島本身具有南海協議，有國際的關係存在，就是要用和平解決爭端、共同開發，所以不是單純的守衛問題，共軍如果要打太平島，國軍也可以打永興島，大家彼此恐怖平衡。對此，國防部長邱國正表示，自己國家自己救，國軍不打口水戰。

胡鎮埔5日接受微微笑廣播網全國聯播《有夢上水》節目專訪，主持人陳水扁詢問，如果來個簡單的玉山兵推，國軍想定共軍奪島，而且是要奪太平島，天高皇帝遠，國軍是否可以守得住。

胡鎮埔指出，太平島不是單純的守衛問題，本身來講有一個南海協議，有國際的關係存在，就是要用和平解決爭端、共同開發，「如果它不顧一切要去奪這個島的話，事實上這個島上有防衛性的武器，官兵針對各種可能的狀況平常都有演練、攻勢，我想不是那麼容易」。

胡鎮埔說明，國軍還有衛疆計畫，一旦發生戰爭的話，也有馳援的計畫，當然可能時間緩不濟急，「但是我們不見得你打我太平島，我也可以打你永興島」，所以彼此大家恐怖平衡，就這個問題來講，大家不必多慮，「我們有信心，可以應付這個危機」。

對此，邱國正6日在立法院接受國民黨立委賴士葆的備詢時表示，自己國家自己救，我們為什麼要作情報判斷，就是整個過程有很多可能，但「敵人對我的壓力，我們當然要嚴陣以待，「國軍不打口水戰」。

胡鎮埔為中華民國陸軍二級上將，是台灣歷史上唯一曾參選區域立委的退役上將，現任民進黨中常會諮委，曾任退輔會主委、陸軍司令、國防部總政戰局長、國防部常務次長、陸軍六軍團司令、參謀本部作戰參謀次長、陸軍金防部副司令、陸軍林口249師長、陸軍湖口42旅長等職。

太平島位於南海南沙群島西北角，是南沙群島中最大的天然島嶼，目前由高雄市旗津區實際管轄，與高雄港相距約1600公里，中國、菲律賓、越南也宣稱擁有太平島主權。