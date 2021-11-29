陸軍下令全軍推廣刺槍術訓練　邱國正支持：練技也練心

▲陸軍司令徐衍璞下令全軍推廣進階刺槍訓練。（圖／陸軍司令部）



記者林銘翰／台北報導

陸軍司令徐衍璞上將下令全軍推廣進階刺槍訓練，在既有基礎刺槍技法上訓練應用刺槍技法，後續將依照部隊屬性陸續推廣，國防部長邱國正29日表示，刺槍是練技也是練心，「陸軍是運用的單位，讓他們去規劃，但我支持這種訓練」。

徐衍璞日前下令全軍開始推廣應用刺槍訓練，將原在體能幹部訓練班才能學習到全套刺槍術，包括基本刺、應用刺法、標靶訓練、對刺訓練等，依照部隊屬性陸續推廣，陸軍六軍團指揮部所屬的二一砲指部，已組成示範性質的刺槍隊，並採購訓練所需要的木槍與護具。

立法院外交及國防委員會29日邀請邱國正、外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、退輔會副主委李文忠等人就「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題提出報告，並備質詢。

民進黨立委蔡適應質詢時詢問，陸軍司令部要採購刺槍術設備，未來是只有在新訓中心訓練，還是下部隊也會列為固定課綱。邱國正指出，軍人的訓練包含練技、練力、練膽、練心、練指揮，刺槍術是練技也是練心，「陸軍是運用的單位，讓他們去規劃，但我支持這種訓練」。

邱國正說明，刺槍術會列在訓練課綱中，並依戰鬥支援部隊與勤務支援部隊的特性，區分不同的訓練方式。陸軍參謀長章元勳中將則補充，會在現有的訓練時數中調整，不會增加訓練時數。

蔡適應也建議，美國陸軍現有的訓練課目中並沒有刺槍術，而是舉重、伏地挺身、臥撐、跑步、背負重物等科目，他認為可以訓練刺槍術，但應不是重點，軍方可參考美軍的作法。