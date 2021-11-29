　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸軍下令全軍推廣刺槍術訓練　邱國正支持：練技也練心

▲▼「刺槍術」的存廢早已爭論已久，就此也看得出國軍在改革上的牛步。（圖／陸軍司令部）

▲陸軍司令徐衍璞下令全軍推廣進階刺槍訓練。（圖／陸軍司令部）

記者林銘翰／台北報導

陸軍司令徐衍璞上將下令全軍推廣進階刺槍訓練，在既有基礎刺槍技法上訓練應用刺槍技法，後續將依照部隊屬性陸續推廣，國防部長邱國正29日表示，刺槍是練技也是練心，「陸軍是運用的單位，讓他們去規劃，但我支持這種訓練」。

徐衍璞日前下令全軍開始推廣應用刺槍訓練，將原在體能幹部訓練班才能學習到全套刺槍術，包括基本刺、應用刺法、標靶訓練、對刺訓練等，依照部隊屬性陸續推廣，陸軍六軍團指揮部所屬的二一砲指部，已組成示範性質的刺槍隊，並採購訓練所需要的木槍與護具。

立法院外交及國防委員會29日邀請邱國正、外交部長吳釗燮、僑委會委員長童振源、退輔會副主委李文忠等人就「12月18日全國性公民投票各部會維持行政中立之作為及檢討」為題提出報告，並備質詢。

民進黨立委蔡適應質詢時詢問，陸軍司令部要採購刺槍術設備，未來是只有在新訓中心訓練，還是下部隊也會列為固定課綱。邱國正指出，軍人的訓練包含練技、練力、練膽、練心、練指揮，刺槍術是練技也是練心，「陸軍是運用的單位，讓他們去規劃，但我支持這種訓練」。

邱國正說明，刺槍術會列在訓練課綱中，並依戰鬥支援部隊與勤務支援部隊的特性，區分不同的訓練方式。陸軍參謀長章元勳中將則補充，會在現有的訓練時數中調整，不會增加訓練時數。

蔡適應也建議，美國陸軍現有的訓練課目中並沒有刺槍術，而是舉重、伏地挺身、臥撐、跑步、背負重物等科目，他認為可以訓練刺槍術，但應不是重點，軍方可參考美軍的作法。

ET快訊
Omicron估可「1傳50」！　醫勸：這100天待在家追劇
「這4間大學」握壽司買一送一！　師生都有份
OL沒穿內褲夜店哭喊「我被強暴」　198壯漢喊冤：她拉我硬要
3分鐘換道17次！　五楊高架超惡劣逼車影片曝
國中妹帶防狼噴霧　同學「當香水」亂噴！11人急送醫
快訊／日本閃電鎖國！防堵Omicron　外國人入境全面喊卡
LIVE／ET午間新聞：女大生坐奧迪慘死　炫富男10萬交保!
女教師「拜拜穿這樣」！　廟內跪地畫面超誠意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被爆曾說「做事都不政治」？柯文哲乾笑　北市：尊重王國材發言

陸軍下令全軍推廣刺槍術訓練　邱國正支持：練技也練心

地球公民基金會投書媒體　轉向表態「不同意三接公投」

歸國7天自主管理未滿就趴趴走？　洪孟楷：一切符合防疫規定

國民黨設駐美代表處　「藍營口譯哥」明前往華府

嚴防Omicron入侵　指揮中心：先加強6國入境檢疫、春節專案滾動調整

「Omicron仍會擴散」　指揮中心2招警戒：加速疫苗覆蓋、秋冬整備

12-17歲青年可接種第二劑BNT疫苗　第三劑疫苗則間隔6個月施打

快訊／第三劑疫苗要打了　指揮中心：與第二劑至少隔6個月

快訊／圍堵Omicron！　侯友宜：準備加強版「第三劑」

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

被爆曾說「做事都不政治」？柯文哲乾笑　北市：尊重王國材發言

陸軍下令全軍推廣刺槍術訓練　邱國正支持：練技也練心

地球公民基金會投書媒體　轉向表態「不同意三接公投」

歸國7天自主管理未滿就趴趴走？　洪孟楷：一切符合防疫規定

國民黨設駐美代表處　「藍營口譯哥」明前往華府

嚴防Omicron入侵　指揮中心：先加強6國入境檢疫、春節專案滾動調整

「Omicron仍會擴散」　指揮中心2招警戒：加速疫苗覆蓋、秋冬整備

12-17歲青年可接種第二劑BNT疫苗　第三劑疫苗則間隔6個月施打

快訊／第三劑疫苗要打了　指揮中心：與第二劑至少隔6個月

快訊／圍堵Omicron！　侯友宜：準備加強版「第三劑」

紐時：西方囤積疫苗Omicron現蹤　應驗給病毒機會突變

被爆曾說「做事都不政治」？柯文哲乾笑　北市：尊重王國材發言

平均15歲女參賽「走音掉拍成笑柄」！韓網怒批新選秀《放學後的心動》

Virgil Abloh生前人緣佳！　陳冠希、吳建豪、超模好友發文悼念

會員點數年底屆期　高鐵天天有優惠！點數可抵車票、換星巴克

光洋科小股東登報指台鋼「禿鷹集團」　市場派王炯棻今赴北檢開告

鈴木誠也吸引9至15隊大聯盟球團　有比錢更重要的事

立委憂金管會卡產業活水！　龔明鑫：本週要跨部會溝通

直播主「試睡凶宅24小時」吸5萬人圍觀！　成功售出成交額560萬

文化部官員變綠蟑螂！離岸風電工程索賄近千萬回扣　他辯只是經手

政治熱門新聞

快訊／第三劑疫苗要打了　指揮中心：與第二劑至少隔6個月

視察顏寬恒在地政治　他曝結論1字飽

最新民調出爐！　四大公投有三案可能翻盤

三軍將官異動一次看！　周廣齊接掌憲兵指揮官

陸軍下令全軍推刺槍術訓練　基層怨：司令先跑一次500障礙！

「反萊豬≠反美」　她整理5大QA：公投主文完全沒提美國

12-17歲青年可接種第二劑BNT疫苗　第三劑疫苗則間隔6個月施打

義大利駐台代表談披薩：皮蛋是創新　「這口味」不該有

黃士修「你爸媽6、70歲是否該死一死？」　何志偉怒控語言暴力

洪孟楷自主管理未滿　不甩建議立院趴趴走

民調出爐！蔡英文信任度持續走高　帶動民進黨好感度翻紅

快訊／父後七日首發聲　侯友宜：連續兩通電話讓我的心痛楚徹骨

快訊／陸軍官校橄欖球隊爆迎新霸凌　邱國正發聲「不該逾越規範」

何志偉被嗆「你爸媽6、70歲是否該死一死？」喊告　黃士修還原當下對話

更多熱門

相關新聞

運油20現蹤壓力倍增　邱國正坦言敵情嚴峻

運油20現蹤壓力倍增　邱國正坦言敵情嚴峻

中共解放軍28日派出27架次共機擾台，其中運油20首度現蹤我防空識別區，使我空防壓力大幅增加。對此，國防部長邱國正29日坦言，最近敵情特別嚴峻，而且幾乎沒有停過，對方的用意就是慢慢消耗，但國軍也會秉持「你有這個力量，我們有這個應對」的原則。

立委提修法取消退將月退俸　邱國正回應了

立委提修法取消退將月退俸　邱國正回應了

一大清早就來！　共機上午8度襲擾我國西南空域

一大清早就來！　共機上午8度襲擾我國西南空域

陸軍下令全軍推刺槍術訓練　基層怨：司令先跑一次500障礙！

陸軍下令全軍推刺槍術訓練　基層怨：司令先跑一次500障礙！

國軍文藝金像獎比照「三金」　邱國正「感謝看見保衛國家的努力」

國軍文藝金像獎比照「三金」　邱國正「感謝看見保衛國家的努力」

關鍵字：

徐衍璞邱國正國防部陸軍刺槍術蔡適應

讀者迴響

熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

牧師激戰長髮妹猛聞內褲！　信徒全拍下

鄧佳華外送3小時62單！律師算月薪傻眼

印度神童警告「4國家疫情警報響了」Omicron蔓延

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面