軍事訓練役役期延長1年？　邱國正：不是國防部說了算

▲國防部長邱國正受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國防部前部長蔡明憲日前舉行台灣國防安全建言記者會，建議應將軍事訓練役從目前4個月延長至1年；對此，國防部長邱國正1日上午赴立法院外交及國防委員會備詢前受訪說，延長役期不是國防部說了算，這是政策擬定的問題。

邱國正今天上午受訪說，延長役期不是國防部單方面說的算，若是有人提出這個議題，國防部會去了解該議題走向，「但我們（國防部）不主動發起」，因為這是一個政策擬定的問題，因此不做評論。

另對外媒《路透社》報導，美國、英國等7個國家暗中幫助台灣打造自己的潛艦，並引述消息人士的話表示，各國政府都已提供出售關鍵零組件給台灣所需的出口許可；邱國正說明，他坦白向媒體報告，這些工作進度都按照計畫在處理、執行了，至於如何參與就不多著墨，因這牽扯到未來工作的問題。

媒體追問，中科院日前證實，國防部投入70餘億元協助中科院增加飛彈產能一事；邱國正說明，因為中科院產量、產能要增加，所以廠房等設施都要同步增加、檢討，就他了解，目前為止中科院一切工作都納入期程管制，預定在明年中旬可以如期完成。

此外，針對美國國防部日前宣布完成全球軍力部署評估，評估將印太列入全球戰略中心地位，邱國正說，印太區域越來越重要，軍方有掌握五國聯演的資訊，也很清楚目前的位置、各國如何應對中共等，「我們（台灣）身在其中，就多予關切，只要為害到我們的，我們都會做應對處理的。」

邱國正也說，任何武器要升等升級，對防衛作戰是好的、有利的，台灣就會參與，但目前還沒有得到任何一個正式通知，說明要怎麼做。

