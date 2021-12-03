快訊／蘇貞昌報告2373億特別預算案　「展現台灣自我防衛決心」

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

因應敵情威脅及國防需求，行政院長蘇貞昌3日赴立法院報告「海空戰力提升計畫採購特別預算案」，蘇揆在書面資料指出，該案是為了捍衛領海、領空與區域和平穩定的重大國防投資，也向國際展現台灣自我防衛的決心；國防部長邱國正說明，該預算案包括建制編列岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、無人攻擊載具系統等裝備款。

蘇貞昌表示，中國謀我日亟，除持續擴張軍事力量，近期軍機繞台、船艦侵擾不斷，針對性的演訓活動比起往更加頻繁，如共機自前年3月首次侵入我西南防空識別區（ADIZ），當年度僅10餘架次，去年達380餘架次，而今年迄今已超過880架次，單日最高甚至達56架次。

蘇貞昌指出，台海情勢發展攸關區域和平穩定，也是當前各國高度關注焦點，而北京當局持續迫我接受其單方設定的兩岸關係終局，對台灣的威脅與日俱增，台灣站在獨裁政權擴張的最前線，在面對此嚴峻敵情下，惟有展現自我防衛決心並付出努力，國際社會才會更看得起台灣，只有自助才會有人助。

蘇貞昌表示，這次依《海空戰力提升計畫採購特別條例》規定，編制完成中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案，期程自111年至115年度，歲出共編列新台幣2373億元，包括各式精準飛彈等8項共10案武器裝備。

針對相關計畫效益，蘇貞昌說明，短期內充實武器裝備，可有效於作戰初期阻滯敵戰力集結與火力打擊，確保台灣防衛戰力完整；武器裝備由國造自製，將帶動國內廠商投入國防產業鏈，建構厚實國防產能；藉由結合政府資源與民間力量，擴大國內釋商、提升產業效益及創造就業機會，達成強化自主國防、發達國家經濟的雙效價值。

蘇貞昌指出，特別預算案是為了要捍衛領海、領空與區域和平穩定的重大國防投資，國家安全不分黨派，期盼各立委全力支持，早日通過此特別預算案，讓保衛國家的國軍能早日獲得所需裝備，向國際展現台灣自我防衛的決心，也宣示台灣是整個亞太地區和平、穩定和繁榮不可或缺的角色。

此外，邱國正也透過書面報告，說明該預算案編製重點，裝備款方面，編列兩階段岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、兩批海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統共2371億8030萬4千元，以及採購作業費8969萬3千元。

根據書面報告，主計長朱澤明說明，該預算案歲出經費需財源2373億元，依照《海空戰力提升計畫採購特別條例》規定，全數以舉借債務支應；財政部長蘇建榮表示，包括前瞻基礎建設、新式戰機採購及海空特別預算案，舉債額度不得超過該期間歲出總額15％，經計算至111年度，各該特別預算案舉債均符合規定，另併計中央政府總預算案及各特別預算案舉債數，估計111年底中央政府1年以上公共債務未償餘額占前3年度國內生產毛額（GDP）平均數33％，符合《公共債務法》規定上限。