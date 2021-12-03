兵役制度改徵兵制強化國防戰力？　蘇貞昌：目前沒有規劃

▲行政院長蘇貞昌（左）、國防部長邱國正（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

兩岸情勢嚴峻，我國兵役制度是否將恢復徵兵制，或者延長役期，引發國人高度關注。行政院長蘇貞昌3日赴立法院備詢時表示，目前並無該規劃，但會因應整體戰情隨時檢討；國防部長邱國正則說，這議題是見仁見智，「我寧肯把時間花在加強戰備訓練上面」。

立法院今天邀請蘇貞昌赴立法院報告「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」並備質詢。

國民黨立委曾銘宗會中問及，我國兵役制度是否會恢復徵兵制，以維護國防戰力？蘇貞昌回應，情勢嚴峻，所以方方面面都要檢討，目前並沒有要恢復徵兵制的打算和規劃，不過，會因應整體戰情隨時檢討，「隨時都會因應」。

曾銘宗追問，現在役期只有4個月，年輕朋友進入到軍中，根本還沒有訓練、適應就退休，是否將延長役期？蘇揆說，目前也沒有這樣的規劃，不過，役期4個月也是一步步演化來的，國防部不但對此有相關因應措施，而且對於後備能力的加強，也都在運作。

邱國正則說，很多人拿4個月的軍事訓練役來看戰力是否提升，但現在兵役制度已經改成志願役了，有90%都屬於志願役，最起碼服役4年以上，應該是用4年以上與以前2年役期來比，很多人只看到4個月，著眼不同也不公平。

邱國正說明，4個月軍事訓練役在入伍後會到部隊做歷練，不見得是做戰鬥部隊，而是戰鬥支援，哪些要做、哪些不能做已經規劃的很清楚，例如不會去操控重型武器等，如此可讓年輕人知道部隊長什麼樣子、要去哪裡報到，以及知道要做什麼動作來支援作戰。

至於是否主張延長役期，邱國正直言，「你要談，我不發起」，這個政策需要很多時間來研討，與其把時間花在這上面，「我寧肯把時間花在加強戰備訓練上面」，對於是否改為徵兵制或延長役期是見仁見智，他沒有要討論這個，「目前我看到的戰力不是像人家講得這樣子，不是4個月好像沒有戰力」。