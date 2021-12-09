白手起家的年輕人變少？他批台灣沉淪...網揭「這群人」低調狠賺

▲有些人會用斜槓或創業的方式增加收入。（圖／pixabay)

實習記者黃品臻／綜合報導

近年台灣房價、物價飛漲，許多人為了過上好一點的生活，除了正職工作外，也嘗試展開斜槓人生，或學習投資錢滾錢。然而就有網友批評，台灣這一代年輕人幾乎沒有白手起家的，十之八九都是繼承上一代的家產，感嘆「淪落成這樣豈有此理」，不過有網友指出，其實有一群人賺很大，只是很低調。

一名網友在PTT八卦板上以「為何台灣這一代幾乎沒有白手起家的人！」為題發文，表示台灣上一代人一堆家境普通，卻靠自己白手起家，建立知名企業的人比比皆是，而到了這一代，「看看檯面上那幾個知名企業負責人，全部都是上一代繼承下來的」。

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原PO還說，「光是這一代有買台北房子的人，每十個裡面有九個，都還沒問他，就已經猜到他家裡人有幫忙贊助，根本沒幾個是靠自己打拼存錢買的」。他感嘆，為何上一代這麼多白手起家的勵志故事，然而到這一代卻只剩下靠爸靠母的故事，「台灣怎麼會淪落成這樣啊，真是豈有此理！」

▲原PO認為這一代白手起家的年輕人變少了，轟台灣沉淪。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出有網友認同原PO觀點，留言表示，「現在的人溫室花朵，跟本不敢衝」、「所以我就說，沒戰爭沒抗爭，就這樣了」、「不努力會很輕鬆啊」。

不過也有人認為跟大環境有關，「大多市場已飽和，你想進軍的話，大間壟斷的那幾間用錢玩死你」、「各領域都被大財團罷佔了啊」、「有沒有玩過即時戰略遊戲，資源被挖光的島區域還能做什麼」、「上層的人已經把位置都卡住了，封住所有的機會不讓人影響到他們的階級」。

另外也有網友點出還是有人默默地賺大錢，「館長健身房，應該算吧」、「有啊一堆YT或開吃的還是不少，YT也算創業吧？紅的也賺爆了」、「背景不同，直播、網紅、網購反而是現在的機會，平台上也是一堆家庭主婦經營做到有賺頭的」、「有很多牙醫一起開聯合診所也蠻賺的，也都算是白手，但他們基本上蠻低調的」。