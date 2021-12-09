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買白鞋一陣恐懼！踩3下「新鞋潛規則」竟是他害的　由來爆熱論

▲▼ 新鞋踩3下 。（圖／記者張嘉晏攝）

▲「新鞋踩3下」讓不少人曾經超不爽過。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

雖說買了新鞋就是要穿出門，但若自己弄髒或刮傷，就已讓人心痛又自責，更別提看到友人見獵心喜、直喊「新鞋踩3下」的時候，有多心驚膽跳。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他買了全白新鞋後，想到「新鞋踩3下」突然一陣恐懼，不禁問卦「新鞋踩3下誰開始的？」意外曝光由來。

「到底他X哪個低端仔開啟這個智障行為？」這位網友文中表示，他近日買了一雙全白的新鞋，突然就一陣恐懼，「想到小時候朋友看到你穿新鞋，口中就會喊著『新鞋踩3下』。」忍不住怒火狂燒，「到底是誰開始的？出來打球R！」

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貼文一出，就有人也超不爽這個「新鞋潛規則」，「超低能的，誰敢踩我我就踩他GG」、「我國小就有這種事了。」甚至還曾有網友在WomenTalk板上發起討論「被說『新鞋踩三下』該怎麼應對？」話題也引發熱論，「敢踩打斷你的腿」、「……國中生嗎」、「還有人在玩這種梗喔」、「你腦袋也是新的，沒用過，讓我K三下。」

至於到底為何有這樣的「陋習」，就有不少人點名一部經典動漫，「灌籃高手」、「問櫻木花道」、「問湘北籃球隊」、「灌籃高手吧？」原來是因為《灌籃高手》其中一集動漫中，櫻木花道穿了新鞋到球場，卻被同伴狂踩3下。

不過，同伴也解釋道「新的籃球鞋比較硬，很容易把腳弄傷，這樣踩一踩鞋子便好（軟）了，以防受傷而已。」但對比現在的鞋子，多半都已經製作得很舒適，所以這個「踩3下」的動作其實已經不適用了。就有網友也表示，「上大學後很少聽到這說法啦」、「快20年沒聽過有人說這句話了。」

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