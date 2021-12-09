公務員又爽又涼？他揭「暗黑真相」：根本國家奴隸...網戰爆

▲外界多數認為公務員的工作很閒，但有身為公務員的網友出面反駁。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

被稱為「鐵飯碗」的公務員工作，總讓人感覺是一份「錢多事少離家近」的職業，因此不少人拼死拼活都希望能考上，不過近日有公務員出面反駁網路上對於公務員「很閒」的想像，稱公務員就只是「國家的奴隸」，加班加到爆還不一定可以請加班，與大眾認知不同的真相引起熱議。

一名公務員網友在PTT八卦板上以「很多人以為公務人員很閒？？」為題發文，表示身邊很多朋友都認為公務人員很閒，「但根本不是如此啊」。他指出，平時有一堆公務員要加班加到爆，近日就有聽到同事11點才下班，且上了班也不一定可以申請加班，加班費更是少得可憐，此外，有時候假日還要上班，假休不完甚至會被拿去「做公益」，就只是在當「國家的奴隸」而已。

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▲原PO揭露公務人員的真實工作情況。（圖／翻攝自PTT）

由於原PO的說法與眾人過往的認知完全不同，在PTT上掀起兩方論戰，認同的網友們表示，「我聽過的年輕基層都瘋狂加班，加班費有上限，不能全報，剩下的都做功德，週末還要出來」、「昨天去支援CDC，一年多每天都要上班上到十點，真的無法想像」、「我有認識台北市場處的公務員，常態加班到十一點，真的絲毫沒有誇大」、「朋友說加班費如果機關經費不足也沒得報，所以不是你想報就有得報，最多給你休不到的補休...覺得很慘」、「一堆鄉民在幻想，晚上去新北市政府看，外面歡度耶誕城，裡面在加班」。

而反對的網友們則回應表示，「真的很閒，上次我下午去鄉公所大家在吃水果」、「認識的都頗閒，你中籤王吧」、「老屁股很閒阿，上班都在抓寶」、「我認識的都很閒啊」、「有限制但還是能報啊，要不要看民間公司，哪間能光明正大報加班，年終直接扣掉」。