TTMaker創業嘉年華登場　展現台東研發創新能量

▲2021 TTMaker創業嘉年華活動今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府9日舉辦「2021 TTMaker創業嘉年華」活動。縣長饒慶鈴表示，今年第4期創客善用數位工具的「快科技」呼應帶動台東的「慢經濟」，網路平台技術整合與官網優化、以傳統產業結合社區發展及跨界合作、推動地方創生，進行產品開發與包裝質感再升級等品牌提升，展現台東研發創新能量。台東縣政府表示，創業嘉年華持續至11日，靜態成果展則在TTMaker場地展至12月20日，歡迎各機關學校、創客踴躍前往參觀交流。

今年舉辦第2屆的嘉年華是TTMaker主導台東創業生態圈重要的年度活動，首日以最精彩刺激的創客Demo Day登場，並由縣長饒慶鈴及漣漪人基金會董事長朱平、未來式汪麗琴主席等多位參與輔導的業師共同主持開幕及創客結業式，活動內容包含創客發表會、企業聯合徵才說明會、TTtalk創業投資主題接力場，及創業家面對面參訪等。



饒慶鈴表示，TTMaker今年邁入第4期，招募22家創客團隊，經過1年的課程及輔導，創業主題涵括跨境電商、虛實融合通路等領域，其中8家團隊獲得補助，總計金額1,000萬元。今年主題設定「數位共好」，讓台東在地的創業家們接上「數位轉型」的能量，包括舉辦一系列數位轉型課程，像是數位工具與觀念培養、創業家實戰經驗分享等。

縣府國際發展及計畫處長曹劍秋說明， TTMaker提供業師輔導與教育訓練等，扶助創業者成長也陪伴成立公司，讓創客有更多資源深耕台東，至今培育輔導107家團隊、提供創業補助超過5千萬元，希望活絡在地產業、讓台東成為友善創業的環境。很欣喜這期團隊之間有許多串連和合作，讓創業家的網絡更強大，台東的整體產業實力也大幅提升。

今年創業嘉年華活動自12月9日至11日連續3天，每天有不同主題內容，Demo Day成果發表主要由本期受補助創客團隊展示等8家，包括家品媒體科技(台東朗)、島藝文化、漁采割烹料理、容人有限公司(小村遠遠)、京亞物產、加百列後花園(野菜皇后)、女兒不懂茶與祥銓農創；另外也有亮點團隊例如台灣潛水、DaiOne、摩拓旅程、旗遇海味等加入一起呈現。