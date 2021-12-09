滿街台人改穿北臉外套！網卻揭「無法接班Superdry」關鍵2原因

▲冬天一到，許多人紛紛套上厚外套。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

前幾年一到冬天，一定會看到有人穿著Superdry（極度乾燥）的外套，一度被笑稱是「國民制服」。不過，現在有更多品牌受青睞，「北臉」便是其中之一！就有網友表示，他看到路上很多人穿北臉，心想應該不會太貴，一查驚呆「保暖外套幾乎都10000起。」話題一出，不少人則是紛紛搖頭，曝光不會買北臉的原因。

有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「夭壽看了一下北臉」，說他看到路上很多人穿戶外潮牌THE NORTH FACE（北臉），想說應該不會太貴，就在網上查了一下，「結果保暖外套幾乎都10000（元）起……」忍不住看呆「我是不是去買日牌幾千（元）的外套就好了……」

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▲北臉是美國戶外戶外運動產品公司。（圖／資料照）

貼文一出，就有網友笑呼，其實應該不用這麼貴，「大家都馬是買代購，都有特價，沒人在買原價的啦」、「沒人買原價啦XDDDD」、「之前在美國買3in1，換算台幣2萬內，台灣同款售價超過2萬」、「北臉國外凹累超便宜。」但也有人說，「仿的很多不要太認真」、「很多人都是蝦皮看到便宜就買，結果買到仿的。」

而先前Superdry曾被稱做「國民制服」，但若說北臉有沒有機會接班，鄉民則是紛紛搖頭，說自己不會選北臉，因為選擇實在太多了，「我上個月在UQ買了一件2000多的，現在穿都覺得還蠻熱的，再冷一點頂多再加件防風的就夠了」、「看需求，有些人是喜歡它的設計，純粹看功能我還是推Gore-Tex」、「迪卡儂就很好穿了」、「請直上始祖鳥」、「costco一、兩千就很好啦」、「加拿大鵝超讚。」

另外還有1個原因，恐怕也很難看到「北臉制服」的情況，那就是台灣根本不用穿到類似的外套，「台灣就兩件薄外套，寒流來再搬羽絨外套出來，不用10k來著」、「台灣沒這麼冷穿到加拿大鵝吧」、「我outlet找別牌羽絨外套也暖和，不用3k」、「台灣穿羽絨就很夠用了，又不是整天下雪的國家」、「住台灣買三小north face？」