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社會 社會焦點 保障人權

闖空門連小狗都打　「榔頭大盜」騎車逃逸撞田埂慘摔

▲劉嫌被警發現後，騎車和警方追逐，狂奔數百公尺後撞上水泥田埂後束手就擒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲劉嫌被警發現後，騎車和警方追逐，狂奔數百公尺後撞上水泥田埂後束手就擒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市區1棟公寓，11月中旬發生一起住宅竊案，歹徒光天化日下，破壞鐵門鎖心侵入，竊走現金及金飾等財物，連看門的小狗都被歹徒痛打；警方立即成立專案小組，鎖定1名劉姓慣犯，7日遭埋伏員警發現後，大街上演警匪追逐，飛奔數百公尺後撞到水泥田埂自摔被逮，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

經警方進一步調查，這名專持榔頭破壞門鎖偷竊的嫌犯，竟是在苗栗、桃園2地犯下榔頭破壞銀樓行搶的劉姓慣犯，這名「榔頭大盜」不但搶銀樓，更涉犯多起住宅竊盜案件，每次作案都使用「拼接車牌」，誤導警方偵辦方向，且犯案後再換上其他假車牌，迅速離開苗栗縣，讓各地警方無法有效查捕到案。

▲▼劉嫌為擺脫警方追逐，竟騎到田中間，直到撞到水泥田埂後自摔，才乖乖就範。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼劉嫌為擺脫警方追逐，竟騎到田中間，直到撞到水泥田埂後自摔，才乖乖就範。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼劉嫌為擺脫警方追逐，竟騎到田中間，直到撞到水泥田埂後自摔，才乖乖就範。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方指出，7日晚間趁夜回家的劉嫌，遭埋伏多日的員警發現，便騎車加速逃逸，雙方大街上追逐一陣子後，劉嫌竟然騎乘機車衝入稻田中，員警3人亦騎車跟著衝入稻田，在黑暗田中追逐數百公尺後，劉嫌機車撞到水泥田埂自摔，員警見狀一擁而上將他壓制在地，隨後依竊盜罪嫌將他移送地檢署偵辦。

苗栗分局呼籲，警方為維護地方治安，對於任何犯罪絕不輕縱，一定追緝到底，歹徒切勿心存僥倖，試圖挑戰執法人員；另請鄉親若有發現可疑人車或犯罪行為，立即撥打110電話，警民一心，共同打擊犯罪，讓我們的家園更加安全和諧。

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