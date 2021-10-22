「鐵鎚師徒」搶銀樓剛關出來又糗了　這回改拿木鎚...在劫難逃

▲劉姓、謝姓2人，才因4月時搶銀樓剛關出來，不料10月又因偷機車及闖空門再度遭警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1間銀樓，4月間被2名持鐵槌男子，敲破銀樓玻璃櫥窗後搶奪金飾而遭警方逮捕；不料羈押期滿後，10月又在苗栗地區竊取洋酒、真柏樹等物及在竹南地區犯下住宅竊盜、機車竊盜等案件，警方獲報後不敢大意，成立專案小組，分別於桃園、新竹緝獲2人，全案依加重竊盜罪、偽造文書等罪移送苗栗地檢署偵辦。

警方表示，劉姓及謝姓嫌犯，2人為「師徒」關係，個性十分狡詐，犯案前先勘查現場鎖定犯罪目標後，再以竊取之贓車或懸掛偽造拼貼車牌及變裝犯案，意圖使警方難以掌握身分，且2嫌於犯案後隨即躲藏於他縣市花用犯罪所得，使警方不易掌握行蹤。

▲▼苗栗警方跨縣市追緝，終於將2人繩之以法，並起出大批作案工具及變造車牌。（圖／記者黃孟珍翻攝）

案經專案小組鍥而不捨查緝，分別於桃園、新竹地區緝獲2嫌，當場查扣贓車、偽造車牌及犯罪工具等證物，全案訊後依加重竊盜罪、偽造文書等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦，並由檢察官聲請羈押獲准，再度遭到羈押。另警方也立即通知遭偽造車號實際車主及失竊車車主調查是否有交通違規或涉其他案件遭誤認為犯嫌，協助證明被害人清白。

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