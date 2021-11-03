雲林警匪槍戰釀2傷　暴力討債集團連自己人都打！16男女送辦

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市本月1日發生警匪槍戰追逐，造成一名嫌犯遭流彈擦傷，一名路過機車騎士遭歹徒逃逸衝撞受傷，雲林警方於昨（2）日將最後一名歹徒緝捕到案，宣告偵破瓦解暴力討債集團。警方表示，傷者均受輕傷送醫後無大礙，全案依組織犯罪、毒品、妨害自由、傷害、毀損、恐嚇等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

本月1日民眾在臉書貼文指出「今天早上湖山路傳三聲槍響」，引發民眾留言議論，「早上有看到警察追壞人7點多，應該是開到那邊去~壞人白色車頭壞掉了還硬衝」、「碰到時在頭前寮，橫衝直撞的」、「往交流道方向一路闖紅燈」、「撞飛一個騎機車的」、「開槍後歹徒逃離時撞到機車的」。

▲歹徒不顧路邊民眾安危，加速衝撞警車逃逸，過程中警方朝歹徒車輛射擊5槍，有兩槍分別射中A柱及後車窗，三槍擊中車輪胎。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局今日召開破案記者會宣告偵破以李姓嫌犯為首之暴力討債集團，全員計16名(14男2女)。警方調查指出，共掌握該討債集團確實犯罪事證三件，今年初李嫌（雲林人，25歲）夥同10多名成員至被害人家中店內毆打，並將其強押至市郊鐵皮屋，逼迫簽下新臺幣30萬元本票；4月間懷疑同集團人員背叛，夥同3名成員開車前往市區KTV強押同集團某成員上車，載至古坑河堤附近以鋁捧毆打；更在5月間因不爽友人討錢，竟夥同集團成員持球棍前往砸毀友人車輛，各式惡行，為社會所不容。

▲雲林縣警察局今日召開破案記者會宣告偵破以李姓嫌犯為首之暴力討債集團，全員計16名(14男2女)。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局成立專案小組，並報請臺灣雲林地方檢察署正股檢察官林柏宇指揮偵辦，從年初即掌握相關事證，於11月1日出動百名警力兵分13路，陸續執行逮捕、搜索等強制作為，順利拘捕李嫌等16名暴力討債集團成員到案，並查獲毒品安非他命、鋁棒、鐵棍及犯案用手機等犯罪工具。

▲刑警大隊副隊長林振順表示，拘捕過程中警方朝歹徒車輛射擊5槍，逃逸間衝撞無辜機車騎士，所幸未釀嚴重傷害。（圖／記者蔡佩旻攝）

刑警大隊副隊長林振順表示，拘捕過程中，警方嗚警笛攔截圍車，主嫌竟不顧路邊民眾安危，加速衝撞警車逃逸，過程中警方朝歹徒車輛射擊5槍，有兩槍分別射中A柱及後車窗，流彈擊中副駕駛座傷張嫌（30多歲），三槍擊中車輪胎，逃逸間衝撞無辜機車騎士，所幸未釀嚴重傷害。在本局刑警大隊曾大隊長順光率隊鍥而不捨之追緝，主嫌最終落網並移請臺灣雲林地方檢察署偵辦中。

▲刑警大隊副隊長林振順表示，拘捕過程中警方朝歹徒車輛射擊5槍，有兩槍分別射中A柱及後車窗，三槍擊中車輪胎。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察局局長朱宗泰表示，「公投」即至，本局將持續以專業、效率、鍥而不捨之精神，迎頭痛擊轄內不法分子，清剿斷絕各項犯罪，防制不法暴力介入選舉，以淨化選前治安。

▲刑警大隊副隊長林振順表示，拘捕過程中警方朝歹徒車輛射擊5槍，有兩槍分別射中A柱及後車窗，三槍擊中車輪胎。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲專案小組於11月1日出動百名警力兵分13路，陸續執行逮捕、搜索等強制作為，順利拘捕李嫌等16名暴力討債集團成員到案，並查獲毒品安非他命、鋁棒、鐵棍及犯案用手機等犯罪工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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