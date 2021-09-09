賊性不改！才搶銀樓被關2個月　又與友人半夜偷電纜被逮

▲謝嫌才因搶銀樓被關2個月，出獄後又夥同友人半夜偷電纜線變賣。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名孫姓男子，日前向鶴岡派出所報案，稱自己在空地上存放7條價值約5萬元的電纜線遭竊；警方受理後積極調閱監視器，鎖定1輛懸掛報廢車牌的機車，8日下午前往住處查訪，當場逮獲謝姓及黃姓犯嫌；警方赫然發現謝嫌才因搶銀樓被關2個月出獄，馬上又夥同友人犯案被抓，也只能無奈搖頭。

警方表示，5日接獲孫男報案，表示其位於公館鄉仁安村的空地上存放的電纜線7條遭竊（1條約35公尺，單價7千元，損失共計新台幣5萬元左右），經員警調閱監視器循線追查，發現1輛機車涉有重嫌，但該車係A車牌懸掛於B車，再查車輛與號牌持有人之年籍資料，均為亡故之人及報廢車牌，顯非竊賊本人，案情陷入膠著。

▲嫌犯騎著懸掛報廢車牌的機車行竊，還是被警方識破，前往2人處住逮人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方鍥而不捨調閱路口監視器，抽絲剝繭逐步縮小範圍，終於鎖定竊嫌藏身區域，8日下午3時許在該區實施查訪，在巷弄內發現作案機車，員警於附近查訪，當場查獲轄內列管人口謝姓男子（52歲）及另共犯黃男（58歲），將2人帶返所偵辦。

2嫌坦承行竊並向警方供稱，所竊贓物電纜線均已去皮將裸銅變賣至五谷村某資源回收場，不法所得新台幣1500元，已花用殆盡；警方赫然發現，謝嫌之前才因在苗栗市區拿鐵槌敲破櫥窗搶銀樓，被收押2個月；才剛放出來又偷竊電纜線被逮，警方也只能將2嫌依竊盜罪函送苗栗地檢署偵辦。

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