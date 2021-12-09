林秉樞聲押途中嗆聲放話　法務部1周內改善查明真相

▲法務部長蔡清祥今天至立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，新北地院裁定收押禁見後，林秉樞趁著移送羈押庭途中、穿越院檢中庭時對媒體喊冤放話，引發各方質疑，新北檢後說明，因地檢署與地院間沒地下通道供聲押被告通行，未來將改採車輛接送方式。法務部長蔡清祥9日在立法院備詢時說，將會在1周內改善、查明事實真相。

立法院司法及法制委員會今天上午針對「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」進行專題報告，邀請法務部、國安局等相關部會與會備詢。

民進黨立委劉世芳今天在立法院質詢時表示，林秉樞在遭押途中竟然還可以對媒體放話，經過媒體報導和有心人傳播，讓受害人心生恐懼，現在如何處理該違失問題？

蔡清祥回應，看到這個狀況也很訝異，而且也覺得不該，因此要求高檢署查明事實真相，目前已經立案、指派檢察官去查，針對硬體缺失很快就可以了解，並承諾將立即改善，1周內給予立委回答。

此外，民進黨立委江永昌質詢時問及，網路上個人行為犯罪造成的影響就已經非常深遠了，但如果是組織型且超過言論自由以外的犯罪怎麼處理？蔡清祥說，如果是個人行為，必須負擔刑責，但若是多人行為，《刑法》上也有共犯的規定，另若是符合組織犯罪的構成要件，當然可以用組織犯罪來偵辦。

江永昌追問，怎麼區分有給職和網路上的義勇軍？如果是評論網路上的不實言論怎麼看？若是進行私領域或政治、公共事件的言論要怎麼算？蔡清祥表示，要看個案情節來看是否符合犯罪構成要件，如果屬於言論自由範疇應該予以尊重，不過有《刑法》這條紅線。

▼林秉樞日前遭羈押。（資料照／記者游宗樺攝）