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林秉樞北所大暴走曝高嘉瑜收禮　高委任律師酸「他哪來400萬」

▲▼高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／ETtoday資料照）

▲在押的林秉樞（右）被指對其他收容人放話高嘉瑜（左）收他現金與名表，挨批抹黑造謠。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

林秉樞因涉對女友、立委高嘉瑜施暴成傷，且持有高嘉瑜私密影像疑有外流之虞，目前被羈押禁見於台北看守所，但媒體披露，林男前天（7日）上午和律師接見時，竟暴走向其他在場收容人說「高嘉瑜收了我400萬現金和勞力士」，高嘉瑜委任律師李永裕今批林繼續抹黑造謠，高嘉瑜將再告林男涉嫌誹謗，北所今表示清查當天狀況後，會對外說明。

林秉樞是在本月（12月）1日凌晨1時許，在藏身的板橋區馥都飯店被檢警拘提到案，經新北地檢署偵訊後聲押禁見，新北地院於2日凌晨2時許，以林男涉犯傷害、恐嚇危害安全等罪嫌，且有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞，裁定林男羈押禁見2個月，林男隨即被解送北所忠三舍與1名詐欺犯同房。

不料原本乖乖遵守羈押作息的林男，前天與律師接見討論案情時，突然大暴走。媒體披露，當時接見室還有其他收容人與親友會客，林男疑似聽到旁人討論高嘉瑜受暴案講到他，失控起身大吼「我就是（林秉樞）本人！」，並激動表示「你知道高嘉瑜拿了我400萬，還有一個勞力士，我還介紹人脈給她」等語。

在場眾人被林男舉動嚇一跳，律師連忙安撫林男。檢方表示不清楚林男有無在律見時暴走放話，若高嘉瑜要告林男此事涉嫌誹謗，會依法偵辦。北所今上午忙著清查當天事發過程，稍後會對外說明，包括林男是否構成鬧事、違反所內規定而需受罰。

高嘉瑜委任律師李永裕今批林秉樞說謊，林男所稱「高嘉瑜收了林秉樞400萬與勞力士」，絕非事實，這是林男利用媒體放話、抹黑造謠帶風向的手段，李永裕受訪指出，高嘉瑜和林秉樞交往期間，沒有收過對方禮物，而且林男哪來的400萬，「他不是連存款2300萬都是假的嗎？」

李永裕說，林秉樞的辯護律師私下聯繫表示想和解，卻沒提出任何條件，也沒有林男的白紙黑字，高嘉瑜不會因此就原諒林男，雖然不清楚林男在律見時暴走放話細節，但高嘉瑜決定先告林男涉嫌誹謗，交由檢方查明，此外，高嘉瑜也已提供若干線索給檢方，請求檢方盡速追查她和林男的私密影像有無被藏匿、外流。

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