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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游盈隆指林秉樞造成兩大衝擊　「嚴重削弱民進黨的公投動能」

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞施暴案引發社會譁然。（圖／記者游宗樺攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚打事件，引發社會譁然，林秉樞被起底是43歲無業博士生、熱衷與政治人物「裝熟」，更傳出他存款高達2300萬，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，林秉樞施暴案的關注度遠超過公投議題，且可能對執政黨的公投策略造成兩大衝擊。

游盈隆指出，林案的社會關注度與討論度，在過去十天，恐怕遠超過四大公投議題。連民進黨秘書長林錫耀在昨天中常會作黨務報告時，都不得不向與會中常委和媒體澄清與說明「林秉樞不是民進黨網軍，林案也沒有影響公投和蔡英文總統支持度」，但社會大眾會相信嗎？

對於林案會不會影響四大公投走向，游盈隆指出，這樣的問題意識是來自「林案對執政的民進黨形象會構成什麼樣的傷害？進一步會如何改變選民的投票傾向？並衝擊四項公投結果？」這當然是有趣且相干的問題。

游盈隆分析，覺得因林案導致的兩個後果直接且重要：第一，林案削弱民進黨十一月以來所發動和累積的「公投動能」（Momentum)；第二，林案嚴重縮減民進黨政府急起直追的時間，而時間是當前最重要的資源，成敗的關鍵。

游盈隆指出，有人用「動機論」揣測林案的突如其來，我不這麼認為。因為，突發事件之所以是突發事件，就是那是無法操控的。林秉樞施暴案，從初步證據來看，社會此時應同情撫慰受害人，譴責泯滅人性的施暴者，並引以為戒，但真相迄今尚未大白，檢調應加快腳步辦案，讓案情早日水落石出。

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