全運會開幕！花蓮隊進場秀視覺布條　預告明年全中運在花蓮

▲兩年一度的全國運動會在新北市新莊體育館舉行開幕儀式。（圖／花蓮縣政府府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

兩年一度的全國運動會16日晚在新北市新莊體育館開幕，由行政院長蘇貞昌主持，並由總統蔡英文宣布全運會正式開始。競賽項目計408項競賽，其中電子競技首度列入選辦種類，分別在新北市、台北市、桃園市、台中市、高雄市及宜蘭縣等四十二個室內、外競賽場地進行，目前花蓮縣戰績在輕艇和足球項目已累計四金二銀三銅佳績。

花蓮縣長徐榛蔚縣長及教育處代理處長饒忠率領本縣隊職員、運動員參與開幕典禮繞場，為了新冠肺炎防疫，將採取不開放觀眾進場的閉門方式競賽，期間將與來自全國22縣市、近8千名優秀運動選手們同場競技，角逐金牌榮耀。

▲▼全中運預定明年在花蓮縣舉行，花蓮縣代表隊在進場繞場時秀出全中運主視覺布條，大力行銷「洄瀾逐夢、競在花蓮」全中運賽事資訊。

本屆全運會花蓮縣各項代表隊選手及隊職員合計399人，參賽項目有田徑、柔道、跆拳道、空手道、游泳、足球、羽毛球、網球、桌球、龍舟……等共計二十二項。花蓮縣代表隊選手及教練們個個鬥志高昂，面對未來賽事將全力以赴，呼應大會標語「GAME ON」、「換你上場」，傳達花蓮縣全運會代表隊「已準備萬全、隨時可上場」的概念，全運會的參賽選手都是國內菁英高手，能到這個參賽舞台，代表各自都已做好萬全的準備，隨時都能上場展現美技，要為自己的拼勁與努力感到驕傲。

全國中等學校運動會預定於2022年4月16至21日在花蓮縣舉行，花蓮縣代表隊除了在各縣市團本部拜訪與行銷之外，更在進場繞場時攜全中運主視覺布條等文宣品，大力行銷「洄瀾逐夢、競在花蓮」全中運賽事資訊。

「期許共同用心辦好每場賽事！」徐榛蔚期許在中等學校運動賽會最高殿堂，透過去年成功辦理全民運的寶貴經驗，再次讓全國民眾瞭解花蓮縣政府有信心提供選手最優質的賽事體驗，讓喜愛運動的全國各地朋友，讓他們享受在花蓮的比賽過程，也會讓他們感受花蓮人的好山、好水、好人情。