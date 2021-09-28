旭光空手道館增綠能系統+改善排水　「文姿云」們享更優訓練環境

▲旭光高中空手道館增設太陽能發電，南投縣長林明溱親赴現場會勘（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

前年底落成啟用的草屯鎮旭光高中新建空手道館，將進一步採用太陽能發電系統、提供全館用電；南投縣政府指出，計畫斥資68萬元，裝設81片、共計136平方公尺的太陽能板，同時改善排水漏水問題，希望能為未來的「文姿云」們提供無後顧之憂的訓練場地。

南投縣長林明溱27日由縣議員陳宜君、立委許淑華助理洪燕婷、建設處長李正偉以及新明能源公司工作團隊陪同，前往旭光高中空手道館會勘；他提到該館由中央補助經費、加上縣府籌措800萬配合款興建完成，使用還不到一年，選手就不負眾望地在110年度全運會奪得4金1銀5銅的佳績。

林明溱表示，這次在空手道館露台增設81片太陽能光電板，以及其下的防水鋼棚，並將對建築排水系統徹底檢查，總共需要經費68萬元，委由新明能源公司辦理，一次將綠能發電系統與排水處理好，預估發電效益能達到26.73KW；這筆經費對學校而言可能是很重的負擔，因此縣府來幫忙，讓選手能夠專注在訓練上，將由建設處盡快發包設置。

旭光高中校長何光明也提到，訓練場地原先在地下室，去年才由林明溱與縣府團隊爭取經費，讓選手擁有更好的場地可以練習；今年練習環境有新的需求，林明溱也二話不說前來會勘，並且馬上同意施作，學生們都非常感謝；陳宜君指出，縣府的用心不僅讓縣內空手道選手擁有更完善的訓練環境，綠能發電也將提升台灣的節能減碳成效。



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