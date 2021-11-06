沈智慧拍街舞片被轟痛哭！他傻眼揭「最大關鍵」　讚陳玉珍回得好

記者柯沛辰／綜合報導

街舞運動協會理事長、國民黨前立委沈智慧為了宣傳街舞比賽，找來國民黨政治人物拍影片，結果許多網友狠酸「尷尬癌發作」，街舞運動協會副會長徐立剛也表態切割，讓她4日在鏡頭前激動落淚「我真的快瘋了！」對此，知名球評石明謹認為，這個影片的目的本就是用「搞笑」達到宣傳效果，不知道沈智慧是在哭什麼。

沈智慧日前上傳「中正盃全國街舞錦標賽」宣傳影片，片中多位藍營大咖齊聚「尬舞」，結果被網友形容是「會動的長輩圖」，迅速在各大社群瘋傳，達到另類宣傳效果。

▲藍營拍街舞片，宣傳「第一屆中正盃全國街舞錦標賽」。（圖／翻攝自Facebook／沈智慧）

不過，徐立剛接連在臉書坦言，「我跟沈智慧合作後，現在分道揚鑣，我實在不太贊成比賽拍這種宣傳片」、「我承認我相信錯人了，當初是你跟我們說無條件支持我們這群認真的街舞人，我才答應你會幫你讓年輕人們理解你，也讓你了解並體會年輕人的想法，結果最後一堆政治操作。」

根據《上報》報導，街舞運動協會部分理事不滿沈智慧專斷獨行，包括未經理事會同意就加入中華舞總（當初協會成立，旨在維持主體性，反對中華舞總帶領）、擅改中正盃競賽規程（刪去大量學生組別），還曾突發奇想，要求協會思考編排「萊豬舞」反萊豬，再加上這次找藍營人物拍街舞片，違背協會成立初衷，也讓成員擔心協會泛政治化，一度向內政部陳情。

沈智慧4日受訪時在鏡頭前痛哭，「真的快瘋了，為街舞做事有錯嗎？政治人物為街舞做事有錯嗎？」、「愛街舞不分藍綠，不要再用那種有色眼光看我了！我只是一個普通的人，不是現任立委」、「徐立剛，你是街舞圈的孩子，真的不要再這樣把你自己給玩完了，你要我公布你的錄音帶嗎？真的不要這樣惡搞了！」

▲藍營拍街舞影片惹議，沈智慧在鏡頭前激動落淚。（圖／記者楊蕓攝）

沈智慧承認，「我不會跳啊，沒有錯啊！我請黎明技術學校跳舞的老師專程教我，我找我的姐妹淘，我們開始從今天練起，終於有一天我練好，好不好？」、「全民瘋街舞不行嗎？」一旁的國民黨立委陳玉珍也緩頰，政治人物願意一起投入、鼓勵運動，是非常正面、值得鼓勵的事情，平常專注在問政，雖然舞跳得不好，但這是他們的心意，希望大家多多鼓勵。

針對沈智慧因影片遭批評而落淚，石明謹在臉書發表個人看法，談到他其實不解沈在哭什麼，因為拍這個影片的目的本來就是「搞笑」，既然要用這種方式吸引大家注意，被嘲笑很正常，而且笑的人愈多效果愈好，「本來就沒人期待妳很會跳街舞，但願意放下身段搞笑還是很不錯的。」

石明謹認為，沈智慧之所以因此落淚，很大可能是覺得自己是「認真跳」、不是在搞笑，「到底是什麼樣的莫名自信，會讓妳有大家不會笑妳的錯覺？其實陳玉珍的回覆就很好，舞跳得不好，但這是大家的心意，大家如果藉由政治人物搞笑，可以更關注街舞運動也不錯。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘