林秉樞嗆收400萬、勞力士　高嘉瑜提誹謗罪告訴「一罪一罰」

▲高嘉瑜、林秉樞。（合成圖／記者李毓康、游宗樺攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，外傳林秉樞7日在進行律師接見時，在看守所情緒失控當場大罵高嘉瑜，甚至嗆聲「高嘉瑜收了他400萬現金以及勞力士手錶」。對此，高嘉瑜9日表示，她已委請律師李永裕對其提出誹謗罪告訴，務求一罪一罰，予以重懲。

媒體報導，林秉樞目前在台北看守所羈押中，他在7日進行律師接見時，居然又情緒失控當場大罵高嘉瑜，現場目擊者透露，林秉樞聽到其他被告正在講他的事，立刻激動站起來大吼就是本人，還說高嘉瑜收了他400萬現金以及勞力士，現場所有人都嚇了一跳，委任律師還給他擁抱安撫。

李永裕9日透過高嘉瑜辦公室發布聲明稿表示，昨天媒體報導林秉樞在律見時，公然咆嘯謊稱「高嘉瑜收了林秉樞400萬、勞力士」，絕非事實，又是林男再次利用媒體放話、抹黑造謠帶風向的手段。

李永裕說明，為扼止林秉樞7一再用謊言操弄媒體、扭曲事實，高嘉瑜已委請他對其提出誹謗罪告訴，務求一罪一罰，予以重懲，遏止林秉樞持續嘗試操弄輿論的惡行。

林秉樞日前被新北地檢署認定涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7項罪嫌，李永裕6日受訪時表示，根據目前所提告的內容，僅有犯罪事實的增加，但是罪名還沒有增加。