反萊豬公投倒數　蔡英文吃美牛談經貿成果：美國是不可或缺的夥伴

▲總統蔡英文出席美國商會活動，與AIT處長一起吃美國牛。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

四大公投將至，其中，萊豬公投通過與否被視為牽動國際經貿的關鍵之一，總統蔡英文8日晚間出席「台灣美國商會70周年慶祝活動」時，與美國在台協會處長孫曉雅等人，大啖美國牛，蔡英文表示，台灣美國商會不只見證了台灣的經濟發展和轉型，在台灣挺過歷史挑戰的過程中，台灣美國商會一直是值得信賴的朋友和不可或缺的夥伴。

蔡英文指出，台灣美國商會不只見證了台灣的經濟發展和轉型，也支持台灣邁向民主化，從威權體制轉變為充滿活力的民主政體，在台灣挺過歷史挑戰的過程中，台灣美國商會一直是值得信賴的朋友和不可或缺的夥伴。

蔡英文說，很遺憾地，疫情仍然為大家帶來嚴峻的挑戰，當全世界正面臨新一波Omicron變種病毒感染之際，台美雙方互為重要的經貿夥伴，應持續深化經貿關係，確保供應鏈韌性，協助促進區域和全球經濟復甦。

蔡英文強調，台灣在經過多年準備後，於今年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），受到紐西蘭等國家的歡迎，我們希望藉由加入這個貿易體，可以進一步為區域經濟的發展與復甦做出貢獻。

而即將舉行的萊豬公投，通過與否被蔡政府視為加入CPTPP的關鍵，經濟部長王美花日前談到「台灣是外貿為導向」，對生意人來講，最重要的是信用，遵守國際貿易的規則；也因此，台灣在參與國際貿易組織時，「大家的規定要一致性」。

王美花指出，台灣要加入CPTPP，當11個會員國都開放萊豬進口，假設台灣的反美豬公投過了，任何一個會員國會說這個不符合規定，台灣真的是搬石頭砸自己的腳。

蔡英文表示，我們期盼加入日前宣布的「印太經濟架構」（Indo-Pacific economic framework）。台灣做為亞洲科技中心，經濟多元且靈活，可在數位經濟、供應鏈韌性、基礎建設、出口管制及潔淨能源等關鍵領域扮演重要角色。希望台灣美國商會在這些重要的領域提供支持與協助，並期待兩國產業和企業能夠繼續合作。