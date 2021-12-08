▲新北「金山好物集」春節禮盒，北海創生限量千盒開放預購。北海創生論壇創辦人賴家華（左）、新北市農業局專門委員謝宏偉（中）、北海創生論壇成員郭慶霖（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與金山北海創生青年論壇攜手推動「金山漫遊」延續品牌設計理念，活化金山青年活動中心閒置空間，改造成金山漫遊基地，串聯當地特色體驗遊程，成立職人體驗學苑，與金山區公所合作推出「金山好物集」限量春節禮盒開放預購，並加贈金山限定版春聯及價值超過千元的溫泉優惠券，售完為止。

農業局指出，北海創生青年論壇由北海岸返鄉青年、青農及創業者自發性成立，透過論壇的定期聚會，辦理課程及互相分享每個創業家的經驗，3年來來自各產業的論壇成員已達100人以上，意外的也讓在地老一輩的業者及居民了解這群返鄉青年是有心要為地方做事的。

▲新北「金山好物集」春節禮盒。

2020年新北市農業局與北海創生青年論壇合作推動農業創生，除了定期辦理課程外，媒合「日一寸文化」青年設計師賴政勳，設計「金山漫遊」品牌主視覺，透過插畫地圖呈現金山特色，同時亦將在地好物串聯觀光，於在地溫泉飯店建置「金山好物集」展架，販售北海岸特色農產品。

農業局表示，「金山好物集」春節禮盒本次限量販售1000份，內含爽脆不黏牙「汪汪地瓜園」地瓜薄片、熱門團購美食「阿玉麻荖」地瓜麻粩、30年傳承三代好滋味的「秋香特產行」魚鬆及選用頂級干貝製成的「英味好呷」手作干貝醬等4樣好物，透過金山知名店家的高人氣，帶領新創品牌共同推廣在地好物。

▲金山漫遊基地可做為職人體驗學苑。

北海創生青年論壇創辦人賴家華表示，金山漫遊以在地特色做為發展元素，延伸出北海創生青年論壇、金山好物集、金山GO速配、職人體驗學苑、北海共販所共6項營運模式本次春節禮盒除了集結在地好物外，更附有溫泉業者優惠券、職人體驗攻略、推薦旅遊地點等，透過跨域整合的串聯合作，達到區域共創共好的目標。

農業局長李玟表示，透過農業創生專案計畫，整合在地特色遊程，結合觀光產業拓展行銷，開創在地農產新通路，形成事業及產業，達到農業創生的目標。「金山好物集」春節禮盒限量千盒開放預購，並加贈金山限定版春聯及價值超過千元的溫泉優惠券，預購請洽訂購網址：https://reurl.cc/WX2287。

▲北海創生論壇成員、農業局、金山區公所共同推廣金山好物集。

【更多新聞】

快訊／基隆3月大女嬰癱軟亡下周解剖 保母涉過失致死10萬交保

基隆3月大女嬰「突癱軟亡」今相驗 保母沒證照最高罰3萬

國寶台灣藍鵲賤賣800元 自稱「金山藍鵲」男子下場慘

警調查6年前桃園海域無名女屍 女兒落淚指認：有感覺是我母親

獨／李應元骨灰植存長眠法鼓山 追隨已故聖嚴法師