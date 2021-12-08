新北環保局月曆「新北12少」　10顆廢電池可免費換一本

▲新北環保局月曆「新北12少」。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局推出「2022新北12少」月曆，免費兌換方式正式公開！從12月13日起，民眾只要拿10顆廢乾電池（包含充電電池、鈕扣型電池、鹼錳電池）到指定地點即可兌換1份月曆。月曆有掛曆和桌曆兩種款式，1人以擇1款式換取1本為限。採現場兌換，數量有限，換完為止。

「新北12少」是新北市環保局第二年推出的形象月曆，2022年採簡約文青的插畫風格，以12位最年輕的環保局及清潔隊同仁擔任主角，並邀請輔大應用美術系團隊以「似顏繪」並搭配新北意象、美景和節慶元素繪製而成。此外，每月份1日都可透過月曆右下方QR Code，可看到更多輔大設計團隊所繪製的四格漫畫，從中描述每月分「少一點」的具體行動，邀請民眾一起落實。 同時也會在新北市環保局「新北i環保」臉書粉專每月1日辦理抽獎。

▲新北市環保局第二年推出「新北12少」形象月曆，2022年採簡約文青的插畫風格。

民眾可就近至地點兌換：板橋區實踐路3號、土城區金城路1段101號5樓、樹林區保安街一段7號5樓、三重區光復路2段127號、蘆洲區三民路95號6樓、新莊區豐年街57之5號、永和區民權路60號6樓、汐止區新台五路一段268號7樓、中和區景平路634-2號5樓、新店路159號3F（新店公有零售市場）、鶯歌區北鶯里仁愛路55號4樓、淡水區中山北路二段375號6樓、三峽區隆恩街243號。

另外，瑞芳區明燈路3段2號2樓、五股區中興路4段50號6或7樓、林口區仁愛路一段378號3樓、泰山區公園路52號3樓、八里區八里大道20號、三芝區育英街5號、金山區民生路61號、石門區中山路66號、坪林區坪林街101號3樓、石碇區碇坪路1段39號2樓、深坑區深南路51-1號、平溪區平溪里平溪街46號、雙溪區共和里東榮街25號（雙溪區公所）、貢寮區朝陽街67號2樓、萬里區瑪鋉路123號B2。

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