促進居住正義　政大與永慶聯手成立「不動產研究中心」

▲政大與永慶房屋攜手成立不動產研究中心。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

平抑房價、促進居住正義一直是政府重要政策，政治大學今（8日）宣布，與永慶房屋集團聯手設立「政大不動產研究中心」，未來三年，永慶每年至少捐助一千萬元，該中心將展開系統化的各項調查與研究，秉持結合大學社會責任與企業社會責任精神，致力成為產官學交流平台，促進居住正義並打造公平交易環境。

由於去年政大與永慶房產集團首創產學公益模式成效卓越，今年永慶決定每年挹注1千萬，贊助政大成立不動產研究中心，今天下午在政大達賢圖書館舉行開幕儀式，包括政大校長郭明政、內政部次長花敬群、永慶房屋董事長孫慶餘等人到場，共同見證不動產研究中心成立，未來三年，永慶每年至少捐助一千萬。

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▼政大與永慶房屋攜手成立不動產研究中心，郭明政感謝永慶房屋捐助。（圖／記者許敏溶攝）



郭明政指出，政大與永慶合作，是非常成功的產學合作典範，從個案合作到深入了解，最後共同建立長期合作研究中心，不管對政大或永慶而言，都是非常難得經驗，感佩永慶董事長孫慶餘堅持「先誠實、再成交」理念，希望新成立不動產研究中心，能成為引領產業進步與創新的基地，共同創造社會、產業、學校、企業多贏共好的未來。

政大不動產研究中心賴宗裕主任指出，傳統不動產研究，多把房屋當作是商品，但房屋同時也是人民生活必需品，對社會有極大影響，健全房市能為社會帶來安定力量。，這是政大不動產研究中心設在社科院底下的用意和優勢，除了傳統財務面向的不動產研究外，該中心也將用社會科學的角度，探討住居住社會意義與對社會影響。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋則表示，希望藉由研究中心的專業整合，促進房地產的透明化，並對產業的制度面、政策面及法律面做更多的探討且提出建言。

政大表示，促進居住正義是全民共同目標，未來中心將舉辦各式講座、論壇、研討會等專業學術活動，形成產、官、學相互交流平台，並將各方意見融入研究方向中，使研究成果更具公共性，成為政府進行長期政策規劃時的重要參考，健全不動產制度與公共政策擬定及推動，共同解決土地與居住正義問題。