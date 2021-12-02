林秉樞博士班念7年課還沒修完　遭爆不常到校「被退學機率高」

記者許敏溶／台北報導

民進黨籍立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴、限制自由，事件持續延燒，施暴者林秉樞黑歷史也陸續曝光，林炳樞的學長今（2日）透露，林男在校很混，很少來學校上課，103年入學至今還沒修完畢業學分，就算這次事件沒被退學，依照這種進度，很難在規定修業年限內完成資格考，被退學機率很高。

▲林秉樞遭爆在政大念博士班時很混，未來被退學機率高。（圖／記者黃彥傑攝）

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高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞毆打施暴，頭臉瘀腫一度無法見人，消息傳出後引發各界關切，高嘉瑜前天先向警方報案後，前天深夜到新北地檢署製作提告筆錄，應訊1個多小時低調離去，也因此補足檢方聲請搜索需要證據，讓檢方得以連夜取得法院核發搜索票，拘提藏身旅館的林男到案。

▼林秉樞遭爆在政大念博士班時很混，圖為林秉樞施遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

各界不滿林秉樞施暴行為，林秉樞黑歷史陸續曝光，政大政治系畢業校友、北市議員徐巧芯指出，林男就學時風評不好，利用送老師禮物等手段巴結老師，更聽說林男在要報告時，卻以去法院為由缺席。

此外，今早政大政治系發出聲明，指林秉樞在103學年度入學就讀政治系博士班，修業期間因個人因素曾經休學，目前仍保有學籍；但據了解，從入學至今七年多時間，林秉樞已經休學4個學期，30個畢業學分仍未修完，也沒有達到可取得資格考資格。

▼林秉樞遭爆在政大念博士班時很混。（圖／記者許敏溶攝）

一位林秉樞的學長私下表示，已經被很多人問過對林秉樞看法，但對林秉樞真的沒特別印象，因為林男「屬於不常到校上課型學生」，基本上有點混。

林秉樞另一名學長也說，對林男幾乎沒印象，至今好像沒碰過他，聽說都修別系的課，且目前30個畢業學分仍未修完，也沒有達到可取得資格考資格，而且林又已依照這種進度，很難在規定的「7年+2年」的期限內完成資格考，就算沒有因為此次事件被退學，等修業年限一到，恐怕就會被學校退學。

一位不具名的國立大學教授指出，林秉樞在103學年度入學，至今已經七年多，雖然博士生有時外務比較多，但正常來說，應該已經修滿30個畢業學分，但林秉樞卻還沒修完畢業學分，代表林男「外務很多、有點混過頭」，但也不能說罕見，而依照這樣進度，除非林男接下來非常非常認真與努力，不然，依照目前條件，要在修業年限前完成資格考的機率很低。