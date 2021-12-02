林秉樞施暴高嘉瑜　政大最新3聲明與處分曝光

▲針對林秉樞施暴高嘉瑜施暴，政大發出最新3點聲明，指審議後依校規處分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜，傳出遭前男友林秉樞家暴、限制自由，引起各界震驚，政大昨天證實林秉樞就讀政治大學博士班，今（2日）天更發布最新三點聲明，除對施暴者提出最嚴厲譴責，也祝福高嘉瑜早日康復，未來此案將提請學生獎懲委員會審議，依校規處分，勿枉勿縱。

高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞毆打施暴，頭臉瘀腫一度無法見人，消息傳出後引發各界關切，高嘉瑜前天先向警方報案後，前天深夜到新北地檢署製作提告筆錄，應訊1個多小時低調離去，也因此補足檢方聲請搜索需要證據，讓檢方得以連夜取得法院核發搜索票，拘提藏身旅館的林男到案。

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而外傳林秉樞就讀政治大學博士班，政大昨指出，林秉樞的確就讀政大政治系博士班，專攻政治哲學及中國研究，針對林秉樞施暴事件，校方嚴正譴責暴力行為，依照校內規定，由系所提獎懲委員會依相關辦法審議，如經委員會通過，則依據校規可有記大過至退學不等之處分。

針對此案，政大今早也發布最新三點聲明：



關於高立委事件，本校政治學系提出以下三點聲明：

首先，我們對本次家庭暴力事件施暴者提出最嚴厲的譴責，也祝福高委員早日康復。

第二，該生於103學年度註冊入學本系博士班，修業期間因個人因素曾經休學，目前其在本系仍保有學籍。

第三，此一事件已進入司法程序，待司法調查後，若有確定事證，本系將提請學生獎懲委員會審議，依校規處分，勿枉勿縱。