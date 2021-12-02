林秉樞遭起底「在校風評不好」　政大：獎懲會審議暴行最重退學

記者許敏溶／台北報導

民進黨籍立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴、限制自由，引起各界震驚，施暴者林秉樞黑歷史也陸續曝光，政大政治系畢業校友、北市議員徐巧芯起底林男黑歷史，指林就學時風評不好，資深媒體人趙少康也呼籲政大開除林男學籍，而政大校方昨已說重話，指涉施暴最嚴重將退學，今（2日）早政大政治系也發出聲明，指林男目前有學籍，此事件將提請學生獎懲委員會審議後依校規處分。

▲林秉樞施暴高嘉瑜後遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

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▲政大政治系發出聲明，指林男目前有學籍，將提請學生獎懲委員會審議後依校規處分。（圖／記者許敏溶攝）

高嘉瑜驚傳遭男友林秉樞毆打施暴，頭臉瘀腫一度無法見人，消息傳出後引發各界關切，高嘉瑜前天先向警方報案後，前天深夜到新北地檢署製作提告筆錄，應訊1個多小時低調離去，也因此補足檢方聲請搜索需要證據，讓檢方得以連夜取得法院核發搜索票，拘提藏身旅館的林男到案。

隨著事件延燒，林秉樞黑歷史陸續曝光，台北市議員徐巧芯昨指出，林男在上課常巴結老師，送老師禮物等手段，就學時風評並不是很好，更聽說林男在要報告時，卻以去法院為由缺席；另趙少康痛罵林秉樞「大不孝」，枉費唸到政大博士班，卻是品行低劣，更痛批連做人資格都沒有，還呼籲政大火速開除林男學籍。

面對外界批評，政大也承受不住壓力，昨天校方先發表聲明，先承認林秉樞的確就讀政大政治系博士班，專攻政治哲學及中國研究，針對林秉樞施暴事件，校方嚴正譴責暴力行為，依照校內規定，由系所提獎懲委員會依相關辦法審議，如經委員會通過，則依據校規可有記大過至退學不等處分。

此外，今天政大政治系也發表三點聲明，除對施暴者提出最嚴厲譴責，也祝福高嘉瑜早日康復，並指林秉樞在103學年度註冊入學，修業期間因個人因素曾經休學，目前仍保有學籍，而此事已進入司法程序，待司法調查後，若有確定事證，將提請學生獎懲委員會審議，依校規處分，勿枉勿縱。