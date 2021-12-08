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澳洲不派政府人員出席北京冬奧　陸：本就沒邀「來不來沒人在意」

▲▼ 北京冬奧。（圖／路透）

▲北京冬奧將於2月4日登場，多國卻表態抵制。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8日宣布，基於中國人權問題，澳洲不會派政府人員參加北京冬奧。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌表示，中方沒有邀請任何澳洲政府官員出席北京冬奧會，「他們來或者不來，沒有人會在意。」

汪文斌8日在例行記者會上指出，中方多次重申，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，中方沒有邀請任何澳洲政府官員出席北京冬奧會，他們來或者不來，沒有人會在意，「澳方政客出於政治私利作秀炒作，對北京成功舉辦冬奧會不會有任何影響。」

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

汪文斌提到，澳洲將是否派政府官員出席北京冬奧會同所謂新疆人權問題掛鉤，這完全是欲加之罪，何患無辭，澳方的做法嚴重違背《奧林匹克憲章》確立的體育運動政治中立原則，同「更團結」的奧林匹克格言背道而馳，站在了全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面。

汪文斌還說，這也充分暴露出澳洲政府對個別國家盲目追隨，亦步亦趨到了不分是非、毫無底線的程度，「中方對澳方的所作所為強烈不滿，堅決反對，已向澳方提出了嚴正交涉。」

汪文斌強調，不久前，第76屆聯合國大會協商一致通過了《北京冬奧會奧林匹克休戰決議》，有173個會員國共提該決議，這充分體現了國際社會對北京冬奧會的大力支持，「一屆簡約、安全、精彩的北京冬奧會必將如期成功地展現在世人面前。」

▲▼北京冬奧。（圖／路透社）

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