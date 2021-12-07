白宮宣布外交抵制北京冬奧　時力黨團疾呼台灣不應缺席

▲美國白宮宣布外交抵制北京冬奧。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

白宮發言人莎琪6日宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運。對此，時代力量立法院黨團表示，台灣身居中國威逼打壓的前線，更應該積極站出來、以外交手段抵制北京冬奧。​

時代力量立法院黨團7日發布聲明指出，繼12月2日美國、澳洲、日本在內的20個國家，拒簽奧運休戰協議之後，白宮發言人莎琪6日也在例行記者會中確認，因為中國持續進行新疆的種族滅絕及其他侵害人權行徑，美國將對不會派遣任何外交或政府代表參與2022北京冬奧。​

時代力量黨團認為，這個決定無疑將全球的抵制北京冬奧聲浪，推到了新一波的高點，作為民主及重視人權的國家，美國政府正面回應了人民長久以來對北京冬奧的質疑、以實際作為表達對人權的重視，展現了美國作為民主及人權國家的高度。​

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時代力量黨團強調，除了同樣作為民主及人權國家，台灣更是身居中國威逼打壓的前線，應該積極站出來、以外交手段抵制北京冬奧。​

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時代力量黨團指出，時力黨團已經在立法院會提議「建請行政院審慎評估國際抵制北京冬奧的局勢，並做出適當回應」，並在立法院決定交由黨團協商討論後，時力黨團也立即發文，請立法院長游錫堃儘速召集協商。​

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時代力量黨團呼籲，請游錫堃儘速召集協商、各黨積極參與，以期在北京冬奧倒數不到60天的現在，立法院能夠做出決議、台灣能夠做出表態，展現民主國家的高度。​