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美帶頭抵制北京冬奧成骨牌效應？　陸外交部：政客來不沒有人在意

▲北京冬奧張家口崇禮賽區。（圖／記者魏有德攝）

▲美國確定抵制北京冬奧，不派外交及正式官員參與。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

美國白宮於當地時間今（7）日正式宣布抵制北京冬奧，將不派外交或官方代表出席。消息一出，紐西蘭也宣布不會派官員參加北京冬奧，外界認為抵制行動會否成為骨牌效應，影響北京冬奧的舉行。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，冬奧會的主角是各國運動員，而不是個別為了政治私利宣稱抵制的政客，「他們來或不來，沒有人會在意，對北京冬奧會也沒有任何影響。」

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅指出，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，「我們歡迎包括新西蘭（紐西蘭）在內的各國運動員來華參加北京冬奧會，希望各方踐行更團結的奧林匹克精神，停止將體育運動政治化。」

至於美國及紐西蘭先後宣布不派官員參加北京冬奧，趙立堅表示，根據奧運規則，各國官員出席奧運會，應由本國奧委會邀請，「美國政府官員是否出席北京冬奧會，是否來為自己的運動員加油，是美方自己的事。在未收到邀請情況下，美方把是否派政府官員出席同所謂新疆人權問題掛鈎，這完全是顛倒黑白、錯上加錯、自欺欺人。」

趙立堅強調，美方做法嚴重違背奧林匹克憲章確立的體育運動政治中立原則，同更團結的奧林匹克格言背道而馳，站在了全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面，「中方對美方表態強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，美方將為其錯誤行徑付出代價，請大家拭目以待。」

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