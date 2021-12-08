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都要罰！鐵板撞車廂害復興號分離　交長收到「鐵道局懲處名單」了

▲▼台鐵,台鐵月台,台鐵北返,樹林站,台鐵樹林站,樹林車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵列車設備老舊，幾乎天天都發生大小事故。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部長王國材為整頓台鐵放話「有人為疏失或重大疏失就拔官」，本月1日因為工地斷裂鋼軌樁侵入軌道險釀禍，王國材立即撤換工務處長，引發譁然，不料當晚又發生復興號車廂分離事件，查明後發現是鐵道局工程釀禍，台鐵工會不滿交通部未處分鐵道局，質疑雙重標準。王國材今表示，已收到鐵道局懲處名單。

本月1日上午台鐵207次太魯閣號列車在宜蘭線大里＝福隆間32K+800(邊坡工程)西正線撞到異物事故，交通部長王國材嚴厲指出，不管什麼原因，施工鋼軌樁都不應該出現在軌道淨空內，工務段的疏失相當嚴重，將懲處並撤換工務處長、宜蘭工務段長。

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不料1日晚間又發生復興號車廂分離事件，台鐵局檢查後指出，該列車的車廂曾被鐵道局工程中「入侵鐵軌的鐵板」撞擊，導致第3車與第4車間連結器解鎖拉桿，進一步造成車廂分離。

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

復興號車廂分離事發後，王國材第一時間並沒有宣布撤換鐵道局人員，台鐵企業工會直呼不公平，痛批「黑狗偷吃，白狗受罪，交通部要不要拔鐵道局的官，不要老是台鐵背黑鍋」。

王國材今日表示，鐵道局長伍勝園已將懲處名單上報給他，目前他要求鐵道局進行內部討論，之後會按照行政程序處理，至於懲處人數、層級等，他沒有透露，只說會按照鐵道局提出的名單懲處。

王國材強調，雖然台鐵工務處長、宜蘭工務段長過去表現良好，但鋼軌樁落軌是很嚴重的事情，懲處是為了讓全體同仁有更高的警覺心，希望以此警惕，拔官也是展現負責任的態度。

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲王國材要求台鐵加快汰舊換新計畫。（圖／記者呂佳賢攝）

王國材日前說明，鋼軌樁落軌的工地及軌道高低差過大，才會導致鋼軌樁掉落距離過遠，台鐵類似工程共有四個，目前四個工程都暫時停工，會儘速進行補強作業後再開工，他說，雖然之前花了很多心力檢驗204個臨軌工程，但顯然有不足之處，因此要儘速彌補。

王國材表示，他昨日也找來台鐵局、鐵道局的人討論，討論議題包括東部人才不易留下、列車器材老舊、列車汰舊換新計畫等，台鐵局規劃EMU900將於112年全數抵台、EMU3000於113年抵台，他也下令盡量加速汰舊換新的腳步，以解決車輛故障問題。

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