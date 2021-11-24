又是人為疏失！南鐵施工車倒退嚕「險撞區間車」　鐵道局改口認了

▲鐵道局施工疏失差點導致區間車撞上貨車。（區間車示意圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

鐵路昨天又出包！交通部鐵道局台南地下化工程的施工貨車倒退開車，卻因煞車失靈侵入台鐵區間車路線，所幸瞭望員及時發現才沒有釀禍。對此，鐵道局長伍勝園今日承認「是人為疏失」，讓立委趙正宇痛批「根本是貪圖方便」。

台鐵昨日發生行車事件，一列3167次區間車行駛至大橋到台南間，正巧一輛鐵道局台南地下化工程的施工貨車剎車失靈，列車往後侵入路線，因瞭望員及時發現，區間車司機員及時停車，才沒有發生事故。

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鐵道局昨日表示，施工貨車是因設備故障，才會發生倒車侵入路線的狀況。不過鐵道局長伍勝園今日改口承認「是人為疏失」，並指出，當時是在進行地下化工程，但司機員卻「倒退列車」，而這是「錯誤的行為」，接著出現煞車失靈而侵入路線，所幸瞭望員發現，才沒有釀禍。

▲交通部長王國材 。（圖／記者屠惠剛攝）

立委趙正宇表示，交通部將台鐵局的工程交給鐵道局，揚言此舉是交付專業，如今又發生事故，好險瞭望員有發現，如果「沒看到不就完蛋」，而且台鐵每天都在發生大小事故，交通部在太魯閣事故後不斷喊話「要改革」，事故至今已7個月仍看不出成果。

交通部長王國材表示，這件事非常嚴肅，前天已經檢討這三個月內發生的大小事故，會再要求台鐵局、鐵道局多加注意，尤其是人為疏失應徹底避免，而這次事件主因為駕駛個人違規行為。