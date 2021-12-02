台鐵太忙！24項工程改鐵道局代辦「總經費逾235億元」

▲台鐵目前專營營運事務，工程改由鐵道局代辦。（圖／記者呂佳賢攝）



記者李宜秦／台北報導

今年4月2日發生太魯閣出軌事故，意外導致49人不幸罹難。交通部下令台鐵局將工程轉由鐵道局接手，鐵道局正代辦台鐵局的邊坡、橋梁、隧道及車站等24項工程，配合111年辦理後續項目，總金額逾235.33億元。

鐵道局表示，已與台鐵局於10月27日召開優先辦理項目研商會議，24項計畫及工程將依計畫需求及進度，分階段辦理。第一階段共七項，包括新馬彎道改善工程、深澳線海科館八斗子邊坡改善工程、宜蘭線兩處邊坡改善工程、富岡軍用月台新建工程及勞務委託設計監造、縱貫線新豐竹北間邊坡整治工程、南迴線防坍架延長工程與箱涵改建工程、南迴線3處邊坡工程。

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第二階段包括高鐵彰化站與台鐵轉乘接駁計畫、縱貫線下三叉河橋鐵路橋梁改建工程、高屏溪鐵路橋下部結構更換改善工程、新三爺溪橋改建工程等，上述工程台鐵局正在辦理綜合規劃報核程序，並辦理相關作業工程。

其餘13項工程是台鐵局尚在辦理可行性評估或規劃作業，將待完成規劃後交鐵道局接辦，台鐵局將先行辦理發包，後續兩局會再協商施工事宜。

13項工程包含龜山－外澳間路線彎道改善計畫、猴硐－雙溪間路線彎道改善計畫、邊坡分級精進計畫、深澳橋改建工程、2號橋改建工程、宜蘭線七堵－猴硐間線型改善可行性研究、新馬彎道改善工程中的車站新建工程、石榴班鐵路橋改建工程、海豐崙溪鐵路橋改建工程、八掌溪橋鐵路橋梁改建工程、田鶴溪鐵路橋改建工程、隧道安全檢測評估及補強工程；集集線隧道及邊坡改善統包工程。