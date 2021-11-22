　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單孔雙向可通行機車　蘇花改仁水隧道摘傑出工程「金路獎」

▲▼蘇花改仁水隧道南北口。（圖／公路總局提供）

▲蘇花改仁水隧道榮獲交通部金路獎。（圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

素有「交通界奧斯卡獎」的第22屆金路獎頒獎典禮將於週三（11/24）登場。今年公路總局蘇花改工程處兩項「仁水隧道新建工程」、「觀音隧道新建工程」拿下傑出工程獎第一、第三名。前政務委員許俊逸擔任公職40餘年多奉獻給交通建設，也榮獲今年金路獎終身成就獎。

交通部自89年辦理第一次金路獎評比，迄今邁入第22屆。交通部鐵道局今天（11/22）舉行會前記者會，鐵道局副局長溫代欣表示，今年主題為「金路淬煉、鐵道智慧」，其中智慧鐵道一項，也象徵鐵道局的目標。本屆獎項均由交通部評比，頒發獎項共計7大類、56個機關及單位獲獎；另外藉由表彰對國內貢獻良多的工程先進所設置「終身成就獎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

榮獲本屆的傑出工程第一名及第三名，分別為公路總局蘇花改工程處「仁水隧道新建工程」及「觀音隧道新建工程」。仁水隧道為蘇花改工程中唯一的單孔雙向且可通行機慢車的隧道，斷面開挖高度13公尺、寬度17.5公尺，最大開挖斷面積達250平方公尺，相較一般雙孔隧道斷面增加達30%，是目前全台斷面最大公路隧道。

觀音隧道主體工程全長約7960公尺，採雙孔隧道，單孔單向配置1線車道及1線緊急救災車道，總開挖量約170萬立方公尺。該項工程也曾獲得國際道路協會（IRF）2020年全球道路成就工程設計類首獎。

另外獲得傑出工程獲獎的則為「臺中鐵路高架捷運化計畫—CCL731臺中車站段主體工程」，該工程採用全台唯一融合古蹟、新舊車站「三代同堂」車站設計，新站採多正面，象徵都市縫合。並採用自然、通風，且可進行雨水回收等綠建築設計。

前政務委員許俊逸則獲得終身成就獎。鐵道局表示，許俊逸投身公職40餘年，一生奉獻於交通建設事業中，對公路及鐵路工程等專業領域十分熟稔，並擁有豐富的工程行政資歷。其在職時服務於多個交通部所屬單位，無論身處何職，均秉持犧牲奉獻、默默耕耘的精神，積極推動各項交通建設及管理。

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
吃薑母鴨嫌難啃！老饕搖頭曝「點這2樣」才內行
新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手
快訊／姊姊大S離婚　小S臉書首發聲！
資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」！　享壽74歲
小孩要學什麼才藝？過來人激推「1技能」：一輩子受用
大S賭命生子　汪小菲「失控舉動」被轟出產房！
女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【英語多益通】布蘭妮自由了！被「剝削」 英文怎麼說

「小雪節氣」5生肖運氣大旺！屬兔主動幫助人，大錢小錢滾滾來

他檢舉同事收回扣「反被搓湯圓」　網友全搖頭：工作沒了

第58屆金馬獎11／27登場　myVideo線上直播免費看

北部市區已降到14度！入夜急凍伴隨大雨　高山有機會降雪

單孔雙向可通行機車　蘇花改仁水隧道摘傑出工程「金路獎」

穿性感戰袍「蜜臀對門口」　男友一進門慘了！妹子連哭4小時

混打首日3.7萬人接種！指揮中心：暫無接獲不良事件通報

在自家過節！女拋結婚4前提「雙親自行承擔」　網看傻：小孩可憐

龍虎塔天際線保住了！　陳其邁宣布：舊左營國中改建公園

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

【英語多益通】布蘭妮自由了！被「剝削」 英文怎麼說

「小雪節氣」5生肖運氣大旺！屬兔主動幫助人，大錢小錢滾滾來

他檢舉同事收回扣「反被搓湯圓」　網友全搖頭：工作沒了

第58屆金馬獎11／27登場　myVideo線上直播免費看

北部市區已降到14度！入夜急凍伴隨大雨　高山有機會降雪

單孔雙向可通行機車　蘇花改仁水隧道摘傑出工程「金路獎」

穿性感戰袍「蜜臀對門口」　男友一進門慘了！妹子連哭4小時

混打首日3.7萬人接種！指揮中心：暫無接獲不良事件通報

在自家過節！女拋結婚4前提「雙親自行承擔」　網看傻：小孩可憐

龍虎塔天際線保住了！　陳其邁宣布：舊左營國中改建公園

人妻「整條食道都爛了」暴瘦剩36kg！原因曝光　醫超心疼

球迷敲碗已久！領航猿啦啦隊Pilots Crew曝光　空姐風制服超火辣

「鷹眼」個人影集來了！傑瑞米曝：能看到不一樣的元老級英雄

富邦悍將投打個人獎摃龜　曾峻岳新人王是希望所繫

即使困難也願意挑戰！羅PD製作《運動天才安宰賢》不只是搞笑

三大名師推薦熱門潛力股！IC設計、台積電擴產受惠 　6檔各擁題材

新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手

被遺棄？T1上路選手Canna心累表示：過去的努力都白費了

姊姊大S離婚…小S臉書首發文！　「暖心過程」網看完一面倒狂讚

大S在台離婚對岸也須登記　律師解釋後續應該這樣做

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

被洗1星！勝王推2新品一碗3千　網讚超值

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

快訊／2縣市大雨！今晚急凍探12度　全台降溫時間出爐

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

北醫大期中考　被爆集體作弊爭議

醫揭原因：再選一次，我還是不會想AZ混打莫德納

明天是小雪！6大禁忌曝光　命理師：恐誘發中風

台中供五停二後最大停水區域看這裡

山友嫌排雲餐難吃！玉管處慘遭反攻

更多熱門

相關新聞

高鐵延伸宜蘭挨批略過可行性研究　鐵道局回話了

高鐵延伸宜蘭挨批略過可行性研究　鐵道局回話了

台灣高鐵確定延伸至宜蘭，目前選址尚未定論，但已遭外界批評是「政治凌駕專業」、「事務官為政治服務」。交通部鐵道局今天（11/1）表示，交通部已於民國89年就已對高鐵延伸宜蘭進行內部評估，雖然95年環評審查時曾作成「不應開發」結論，但可另提替代方案送審。交通部持續研究改善計畫可行性，已綜合20年來的資料和研究成果接續辦理「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」，並未跳過可行性研究。

交通量日益增大　花蓮中央路2路口設科技執法

交通量日益增大　花蓮中央路2路口設科技執法

「方向盤都握不住！」蘇花改地震畫面曝

「方向盤都握不住！」蘇花改地震畫面曝

綠委提案獲跨黨支持　盼高鐵宜蘭早日定案

綠委提案獲跨黨支持　盼高鐵宜蘭早日定案

清晨5點就塞爆　蘇花改「停等車流」回堵3公里

清晨5點就塞爆　蘇花改「停等車流」回堵3公里

關鍵字：

蘇花改金路獎許俊逸鐵道局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

快訊／連千毅正式提告鄧佳華！

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面