單孔雙向可通行機車　蘇花改仁水隧道摘傑出工程「金路獎」

▲蘇花改仁水隧道榮獲交通部金路獎。（圖／公路總局提供）

記者許維寧／台北報導

素有「交通界奧斯卡獎」的第22屆金路獎頒獎典禮將於週三（11/24）登場。今年公路總局蘇花改工程處兩項「仁水隧道新建工程」、「觀音隧道新建工程」拿下傑出工程獎第一、第三名。前政務委員許俊逸擔任公職40餘年多奉獻給交通建設，也榮獲今年金路獎終身成就獎。

交通部自89年辦理第一次金路獎評比，迄今邁入第22屆。交通部鐵道局今天（11/22）舉行會前記者會，鐵道局副局長溫代欣表示，今年主題為「金路淬煉、鐵道智慧」，其中智慧鐵道一項，也象徵鐵道局的目標。本屆獎項均由交通部評比，頒發獎項共計7大類、56個機關及單位獲獎；另外藉由表彰對國內貢獻良多的工程先進所設置「終身成就獎」。

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榮獲本屆的傑出工程第一名及第三名，分別為公路總局蘇花改工程處「仁水隧道新建工程」及「觀音隧道新建工程」。仁水隧道為蘇花改工程中唯一的單孔雙向且可通行機慢車的隧道，斷面開挖高度13公尺、寬度17.5公尺，最大開挖斷面積達250平方公尺，相較一般雙孔隧道斷面增加達30%，是目前全台斷面最大公路隧道。

觀音隧道主體工程全長約7960公尺，採雙孔隧道，單孔單向配置1線車道及1線緊急救災車道，總開挖量約170萬立方公尺。該項工程也曾獲得國際道路協會（IRF）2020年全球道路成就工程設計類首獎。

另外獲得傑出工程獲獎的則為「臺中鐵路高架捷運化計畫—CCL731臺中車站段主體工程」，該工程採用全台唯一融合古蹟、新舊車站「三代同堂」車站設計，新站採多正面，象徵都市縫合。並採用自然、通風，且可進行雨水回收等綠建築設計。

前政務委員許俊逸則獲得終身成就獎。鐵道局表示，許俊逸投身公職40餘年，一生奉獻於交通建設事業中，對公路及鐵路工程等專業領域十分熟稔，並擁有豐富的工程行政資歷。其在職時服務於多個交通部所屬單位，無論身處何職，均秉持犧牲奉獻、默默耕耘的精神，積極推動各項交通建設及管理。