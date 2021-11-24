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施工車倒退「險撞區間車」又是人為疏失　交長週末親自南下校正SOP

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材 高公局長趙興華 觀光局長張錫聰答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材表示，無法容忍標準程序疏忽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許維寧／台北報導

交通部鐵道局台南地下化工程施工貨車昨日發生倒退開車事件，因煞車失靈侵入台鐵區間車路線，所幸瞭望員及時發現才沒有釀災。交通部長王國材今天（11/24）表示，未來若運、工、機、電四處又有出現同仁未遵照SOP的情事，一定會撤換處長，王國材表示，過去幾件大型交通事故都是標準作業程序疏忽，真的不容再出現這樣的狀況，希望嚴肅來面對，週末也將親自南下查看施工狀況。

台鐵昨日發生行車事件，一列3167次區間車行駛至大橋到台南間，正巧一輛鐵道局台南地下化工程的施工貨車剎車失靈往後侵入路線，因瞭望員及時發現，區間車司機員及時停車才沒有發生事故。鐵道局昨日表示，施工貨車是因設備故障，才會發生倒車侵入路線的狀況，不過鐵道局長伍勝園今日改口承認「是人為疏失」。

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交通部長王國材今天下午出席金路獎頒獎典禮，事後被媒體問到是否會向鐵道局咎責？王國材回應，過去鐵道局的工程大家有目共睹，但昨天工程車發生狀況已請局長伍勝園深切討論，本週六將會去台南了解施工標準程序，希望可以趕快解決問題。

另外，王國材今天才於立法院表示，台鐵的人為疏失都違反SOP，因此會針對有疏失的同仁懲處，且未來若運、工、機、電四處又有出現同仁未遵照SOP的情事，一定會撤換處長。

但此話一出，外界又質疑屆時若頻繁更換處長，恐導致位置懸缺、沒人管更危險，王則回應，要強調的是第一線標準作業程序沒有落實，希望處長負起責任之餘也能到各地去和工務段討論，過去幾件大型事故都是疏忽標準流程所導致，真的已經不容再發生狀況，因此希望嚴肅面對。

近日台鐵狀況頻傳，台鐵與鐵道局也召開會議討論。王國材說，也對設備更換週期做檢討，但股道打錯、故障車沒有按照標準作業程序，這部分比較嚴重，也告訴台鐵和鐵道局這部分絕對零容忍，也嚴厲要求如果關鍵疏沒有做好不排除撤換處長，這是人命關天的事。

王國材說，雖然台鐵有一條改革的路要走，已經對斷軌、車輛ATP、主風泵做了很多改善，都在陸續在改善中。但短期基本程序的問題沒有落實，一定要馬上改過。

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