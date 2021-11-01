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高鐵延伸宜蘭挨批略過可行性研究　鐵道局：20年前就啟動評估

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵延伸至宜蘭讓交通部挨批是「政治凌駕專業」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

台灣高鐵確定延伸至宜蘭，目前選址尚未定論，但已遭外界批評是「政治凌駕專業」、「事務官為政治服務」。交通部鐵道局今天（11/1）表示，交通部已於民國89年就已對高鐵延伸宜蘭進行內部評估，雖然95年環評審查時曾作成「不應開發」結論，但可另提替代方案送審。交通部持續研究改善計畫可行性，已綜合20年來的資料和研究成果接續辦理「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」，並未跳過可行性研究。

高鐵延伸至宜蘭站屢屢惹出爭議，鐵道局表示，交通部於89年即於內部評估高鐵延伸宜蘭可行性，但受高鐵興建營運合約影響而未續推動。交通部則接續於92年啟動「東部鐵路快速化之研究規劃」可行性研究，奉行政院核定後，93年接續辦理「東部鐵路快捷化計畫-北宜直線鐵路初步綜合規劃（含環境影響評估作業）」，但該案環境影響說明書於95年環評審查作成「不應開發」結論，但可另提「替代方案」重新送審。

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鐵道局說明，交通部接續於98年重啟「臺鐵南港至花蓮提速改善計畫」可行性研究。經行政院100年11月同意接續辦理綜合規劃，又於102年9月辦理「臺鐵南港至花蓮提速改善計畫」（北宜新線）綜合規劃，經評估直鐵方案新增班次僅能自南港往東始發，紓緩樹林至七堵瓶頸效果有限，且臺鐵將同時營運東幹線及直鐵路線，增加營運複雜度，南港端亦涉及大量拆遷。

但衡酌後由於高鐵營運績效良好，且和89年時情況已有不同，加上高鐵爬坡能力佳、可減少長隧道長度，高鐵南港端引道已施作大坑溪側，擴充北宜間軌道容量，同樣屬前述環評審查結論所要求「替代方案」及行政院核復應整體分析「各項可能方案」之一。

鐵道局說，交通部基於此持續推動北宜新線初步綜合規劃、可行性研究、綜合規劃階段所累積近20年之調查資料與研究成果，接續辦理「高鐵延伸宜蘭計畫可行性研究暨綜合規劃」，該案後續仍須依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」循序提報審議，並未跳過可行性研究。

鐵道局也說，高鐵延伸至宜蘭路廊方案採未經過翡翠水庫集水區來規劃，未來施工也會採用新的工法降低對環境的影響，高鐵延伸宜蘭未來會進入第二階段環境影響評估審查，相關環境影響調查資料亦會更為詳盡。至於站址設立目前尚未定案，各界均有不同的聲音，盼與民取得最大共識。

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