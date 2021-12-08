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「民進黨哪有錢可以養網軍」　林錫耀：黨的預算大家都看得到

▲▼面對1218四項公投，民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀下令全黨總動員。（圖／民進黨提供）

▲面對1218四項公投，民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀下令全黨總動員。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴事件，意外牽扯出綠營網軍的疑雲；國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲，都跳出來要求綠營查網軍。對此，民進黨秘書長林錫耀8日在中常會提到「網軍議題」時說，黨內預算大家都看得到，哪有錢養網軍，心裡很篤定，國民黨不要隨意牽連，惡意指控。

近日，朱立倫指控民進黨靠網軍奪權治國，民進黨發言人周江杰則表示，朱立倫在主席競選期間，接受前主席江啟臣的網路機器人大軍，而8月又爆出大量越南帳號，建議他先跟社會說明交代一下。

周江杰指出，現在朱立倫跟國民黨的黨公職為了政治鬥爭，無限上綱亂扯網軍，這種只為國民黨政黨利益而再次消費受害者的行為，令人唾棄。

此外，柯文哲也發起「一人一信」給行政院長蘇貞昌，要求政府查網軍。對此，民進黨前發言人、台北市議員參選人顏若芳則表示，「養網軍」根本烙印在柯文哲、朱立倫和羅智強心底的名字。

顏若芳回顧，柯文哲曾被爆料與網軍開會，甚至讓自己的網軍頭子擔任悠遊卡總座，當年民眾黨不分區立委提名人吳靜怡就曾在臉書指出，「柯文哲，你搥我什麼桌子？」意外掀開柯文哲網軍的幕後。

顏若芳也指出，跟著柯文哲6年、勞心勞力的隨行攝影師潘俊霖，更曾發文證實當初民眾黨網軍攻擊他，抹黑他的暗黑事實。她反問柯文哲，是不是應該先解決自家的問題？」

有關「網軍」的議題，林錫耀8日在中常會上表示，民進黨內的預算大家都可以看到，哪有錢養網軍，心理可以很篤定，這是沒有的事，國民黨不要隨意牽連、惡意指控。
 

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